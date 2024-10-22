本报记者 郑 彬 谢亚宏

“中国坚定支持南南及三方合作，在推动全球农业和农村发展中发挥了重要作用，为全球南方国家落实联合国2030年可持续发展议程贡献了力量。”联合国国际农业发展基金（农发基金）助理副总裁多纳尔·布朗近日接受本报记者采访时表示。

布朗说，农发基金与中国始终保持着密切的伙伴关系，在农村减贫、农业发展以及全球粮食安全等领域开展广泛合作，取得显著成果。近年来，农发基金与中国不断加强南南及三方合作。

2018年2月，中国出资设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，成为农发基金内首个南南及三方合作基金。布朗介绍，该基金有效利用“全球南方”的知识、技术和资源，加快帮助发展中国家提高农业生产力、实现农村发展转型。截至2024年9月底，该基金已在40个国家支持了20个项目，涵盖价值链提升、农业生产力提高以及气候韧性增强等方面，直接及间接惠及农民近13万人。

布朗表示，目前，农发基金与中国正进一步探索南南及三方合作的创新模式，巩固现有合作基础，并通过全球发展促进中心网络、全球发展项目库以及多边开发融资合作中心等平台，增强各方资源对接和项目合作，推动落实全球农业与农村发展转型目标。双方的合作已从传统投资项目发展到推广气候智能型农业、提升农业商业价值链、支持农村创业等更具创新性的领域。“这些新尝试将进一步提升南南及三方合作在双方整体合作中的地位，增强现有解决方案、项目成果和成果案例的影响力。”布朗说。

今年6月，中方宣布将在农发基金续设南南及三方合作专项基金，用于支持“全球南方”农业发展。“这体现了中国对推动全球农业可持续发展的坚定支持。”布朗认为，中国通过农发基金等平台分享中国的成功发展经验，包括减贫举措、电子商务发展、农业技术推广等。“中国正在积极与其他全球南方国家一起，共同应对发展进程中面临的复杂挑战，为实现可持续发展贡献智慧与力量。”

布朗曾多次访华。今年7月，他前往湖南湘西地区考察了农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目，走访了多个农民合作社。他说：“当地政府坚定致力于促进偏远贫困地区的发展，并确保少数民族特别是妇女充分参与发展进程。那里的农业基础设施不断完善，农业韧性不断增强，茶叶和蜂蜜等特色农业也发展得有声有色。我对当地的发展成就印象深刻，也很高兴农发基金在当地的合作项目取得了重要进展。”

中国正在推进乡村全面振兴。布朗表示，中国广大农村地区实现发展变革，为其他发展中国家提供了可借鉴、可推广的解决方案。他说，不久前，农发基金与中国合作举办了“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”年度研讨会，会上中方代表分享了生态农业和农业旅游的案例。“这些宝贵经验对于寻求实现农业农村可持续发展的国家具有重要意义。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)