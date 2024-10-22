本报记者 李晓宏 林子涵

“金砖合作将助力发展中国家发出更响亮声音，为构建更加公正合理的国际秩序发挥更重要的作用。”金砖国家领导人第十六次会晤即将举行之际，俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫在接受本报记者采访时表示。

“金砖合作是多边主义的重要实践，也是国家间真诚交往的典范。”莫尔古洛夫说，在金砖合作机制下，拥有不同历史文化背景、不同政治制度和独立外交政策的国家在多领域开展了卓有成效的合作。“通过共同努力，金砖国家在主权平等、尊重自主选择的发展道路、维护共同利益的基础上形成了对话机制，这有助于我们在复杂问题上找到契合点。”

当前，国际格局和国际体系正在发生深刻调整，世界多极化成为大趋势。金砖国家是塑造国际格局的重要力量。金砖合作着眼共同优先事项，倡导可持续发展，持续推进政治安全、贸易投资等领域合作，不断拓展能源资源、粮食安全、绿色发展等领域合作。在联合国、二十国集团等多边平台，金砖国家加强协调配合，有助于推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。

“金砖合作机制正吸引越来越多支持者。”莫尔古洛夫表示，去年，金砖迈出扩员历史性步伐，“我坚信，所有参与国都将从金砖合作机制中受益。”

“作为2024年金砖国家轮值主席国，俄罗斯将秉承传统，借鉴多年来的金砖合作经验，采取多项措施，助力新成员顺利融入金砖合作。”莫尔古洛夫说，俄罗斯精心筹备本次会晤，举办了多次部长级会议、各工作组和专家会议以及人文交流活动。本次会晤将总结金砖国家过去一段时间的合作成果，展望未来合作前景，并举行“金砖+”机制会议及相关对话活动。30多个国家和国际组织将参与讨论。各方将围绕当前最紧迫的问题，探讨如何进一步加强金砖国家与全球南方国家的合作与互动。

莫尔古洛夫表示，当前，金砖国家已成为全球经济增长的重要引擎。促进金砖国家之间的贸易、金融和投资联系，有助于巩固全球经济合作。本次会晤将探讨深化成员国间经贸、财金合作，并就拓宽文化、体育、教育、青年等领域交流合作进行讨论。

“俄罗斯致力于与其他金砖国家开展富有成效的合作。”莫尔古洛夫表示，“我们相信，金砖国家领导人第十六次会晤的成果将为进一步发展金砖战略伙伴关系奠定坚实基础。”

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)