2024年10月22日 第 05 版

“携手推动金砖合作机制行稳致远”

——访俄罗斯金砖国家研究国家委员会执行主任格奥尔基·托洛拉亚

本报记者 肖新新

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。“作为‘全球南方’的重要代表，金砖国家是推进和完善全球治理的关键力量。中国在金砖合作机制发展进程中发挥了重要作用。”俄罗斯金砖国家研究国家委员会执行主任、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所世界政治与战略分析中心首席研究员格奥尔基·托洛拉亚日前在接受本报记者采访时表示，当前，国际形势日趋复杂严峻，金砖合作机制可以进一步促进新兴市场国家和发展中国家深化团结合作、维护共同利益、弘扬多边主义，为推动世界和平与发展带来更多稳定性和正能量。

托洛拉亚表示，金砖合作机制走过18年历程，顺应国际大势和时代潮流，日益发展完善。金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断丰富合作形式和内容，拓展合作领域和空间，不仅有力推动自身发展，也为全球南方国家提升国际影响力、实现共同发展创造广阔机遇。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进。托洛拉亚认为，金砖国家巩固并加强政治互信和战略协作的意义愈发凸显。他表示，金砖国家更加紧密地团结在一起，践行真正的多边主义，同更多新兴市场国家和发展中国家密切对话交流、深化务实合作，有利于构建更具代表性和更加公平的全球治理体系，对促进更可持续和更具包容性的全球增长具有重要作用。

托洛拉亚表示，中国始终积极参与金砖合作并不断为之注入新动力。中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要倡议受到包括金砖国家在内的国际社会的广泛认可和支持。这些全球性倡议对进一步巩固和完善金砖合作机制具有深远意义，将更好地推动全球南方国家持续扩大共同发展的新成果、新机遇。

俄罗斯是2024年金砖国家轮值主席国。托洛拉亚说，俄方举办了一系列涉及金砖合作的重要活动，取得积极成果，密切了金砖国家之间的交流合作。“俄方期待同其他金砖国家继续加强各方面互利合作，团结更多全球南方国家，携手推动金砖合作机制行稳致远。”

托洛拉亚对即将举行的金砖国家领导人第十六次会晤充满期待。他表示，金砖国家合作将迎来更加光明的前景，在全球事务中发挥更大作用，为促进世界发展繁荣作出更多贡献。

“中国以实际行动助力金砖国家深化合作”

——访南非金砖国家事务协调人、南非外交部副总司长马洪戈

本报记者 邹 松

“金砖国家领导人第十六次会晤是金砖扩员后的首次领导人会晤。当前，金砖合作机制以其多样性和代表性，展现出更加重要的经济和政治影响力。”南非金砖国家事务协调人、南非外交部副总司长马洪戈在接受本报记者专访时表示，金砖国家将以更团结的姿态为应对全球挑战、促进共同发展作出新贡献。

马洪戈表示，金砖国家是广大新兴市场国家和发展中国家的代表，金砖国家展开更全面深入的合作有助于促进“全球南方”在国际事务中发挥更大作用。“金砖国家对维护多边主义和推动普惠包容发展的承诺，对应对当今错综复杂的国际形势具有重要意义。”

“金砖国家可以在促进全球发展和推进南南合作等方面发挥更大作用。”马洪戈认为，金砖合作机制促进成员国之间加强经济合作、推动技术转让和知识共享等，不仅有利于金砖国家自身发展，也将为其他发展中国家创造更多机会。广大非洲国家与金砖国家携手发展，有助于进一步实现可持续发展、增进民众福祉、破解各种难题，推动世界和平与发展。

马洪戈积极评价中国始终坚持和平发展理念，长期致力于维护世界和平与稳定。“中国以实际行动助力金砖国家深化合作，加强文化交流，增进相互了解，践行真正的多边主义，提升了新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。”

马洪戈表示，南非在加入金砖合作机制后受益良多。2017年至2022年，南非与其他金砖国家贸易总额保持持续增长，2022年较2017年增长幅度超过70%。采矿、汽车、清洁能源和信息技术等重要领域的外国直接投资也在增加。此外，新开发银行为南非基础设施和可持续发展项目提供资金，有助于推动产业技术进步、创造就业机会，帮助南非实现经济增长和可持续发展目标。

“加强多边协作，共促世界发展”

——访巴西金砖国家政策研究中心主任玛尔塔·费尔南德斯

本报记者 时元皓

“金砖国家为维护世界和平与发展作出了积极贡献。”巴西金砖国家政策研究中心主任玛尔塔·费尔南德斯接受本报记者专访时表示，金砖国家在携手发展中国家减少贫困与消除饥饿、推动包容性发展等方面发挥了重要作用。

费尔南德斯认为，新开发银行是金砖国家推动全球可持续发展的典型案例。她表示，新开发银行面向新兴市场国家和发展中国家提供融资支持，尊重各成员国主权，不会对借贷国提出捆绑条件，重点关注基础设施建设、能源转型、应对气候变化等领域，助力广大新兴市场国家和发展中国家实现可持续发展。

在费尔南德斯看来，金砖国家推进了国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。巴西和中国等金砖国家站在新兴市场国家和发展中国家的立场共同发声，提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，让更多发展中国家参与全球治理，是践行真正的多边主义。

“今年是巴西和中国建交50周年。两国是东西半球两个人口大国，长期以来彼此信任、互利共赢。”费尔南德斯表示，她刚刚在北京参加了中国—拉美和加勒比合作发展研讨会。研讨会上，各国代表围绕农业、矿业与基础设施合作，产业链供应链与能源转型合作，拉中发展与“全球南方”合作等议题进行了非常积极的讨论。

“巴中两国在很多国际议题上立场相似，在金砖国家等多边平台拥有广阔的合作空间。”费尔南德斯说，中国在消除贫困方面取得举世瞩目的成就，巴西也推出过一系列应对粮食安全和极端贫困问题的举措。“双方可以进一步推动经验分享、交流互鉴，加强多边协作，共促世界发展。”

“金砖合作必将展现更广阔的前景”

——访印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰

本报记者 苑基荣

“金砖合作机制为推动全球经济增长和完善全球治理作出了巨大贡献。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰日前在接受本报记者采访时，高度评价金砖合作机制取得的丰硕成果。他表示，新开发银行、金砖国家应急储备安排、金砖国家支付工作组等平台机制的建立证明，金砖合作机制已成为多边主义合作的重要实践。

狄伯杰认为，作为广大新兴市场国家和发展中国家的重要代表，金砖国家密切交流互鉴、加强对话合作，为应对全球挑战提供新方案，有助于携手迈向现代化，推动构建更加公正合理的国际秩序。金砖国家在人文交流方面加强沟通，建立并用好各种对话交流机制，有助于夯实友谊与合作的民意基础。

“中国在推动引领金砖合作机制走向成功方面发挥了重要作用。”狄伯杰指出，面对不断加剧的国际风险与挑战，中方提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，并以实际行动践行相关倡议、推进国际合作，把构建人类命运共同体的理念转化为行动、愿景转化为现实，得到全球南方国家的广泛认可和支持。

狄伯杰表示，全球发展倡议有力推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展和联合国2030年可持续发展议程目标。中国创设的全球发展和南南合作基金已支持实施200多个项目，“全球发展促进中心网络”全面铺开。全球安全倡议坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，有助于解决地区冲突、促进共同发展。全球文明倡议弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突，尊重文明多样性，有助于凝聚不同文明的价值共识，推动建设更加公平公正、多元包容的世界。

狄伯杰认为，在中国等金砖国家的共同努力下，“大金砖合作”将为构建更加公正合理的全球治理体系、团结“全球南方”共同应对全球性挑战作出积极贡献，“金砖合作必将展现更广阔的前景”。

“我们受益于中国的现代化发展经验”

——访埃及中国友好协会副会长、埃及外交部前副部长阿里·希夫尼

本报记者 沈小晓

埃及中国友好协会副会长、埃及外交部前副部长阿里·希夫尼近日在接受本报记者采访时表示，近年来，金砖合作机制影响力持续提升，金砖国家成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量，为推动南南合作、促进共同发展发挥了重要作用。

希夫尼表示，当前全球发展面临严峻挑战，一些国家为维护霸权地位，通过实施单边制裁等霸权行径，把经济金融手段工具化武器化，南北鸿沟不断扩大，全球经济复苏遭遇挫折。作为一个由新兴市场国家和发展中国家组成的多边合作机制，金砖合作机制已成为促进经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。“金砖国家积极应对世界经济面临的风险和挑战，努力推进贸易投资便利化，有利于维护全球金融体系稳定、维护全球产业链供应链稳定，为世界经济发展注入动力。”

希夫尼表示，当前，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，成为塑造国际格局的重要力量。“金砖合作增强了新兴市场国家和发展中国家应对外部风险的能力，为实现可持续发展、提高各国民众生活水平提供了保障。金砖合作机制是全球治理新秩序的重要组成部分，将为维护世界和平与发展发挥更大作用。”

今年1月1日，埃及成为金砖国家正式成员。希夫尼十分看好埃及加入金砖合作机制后的发展前景。他认为，埃及成为金砖国家正式成员，将在绿色产业、科技创新、数字经济等领域收获更多合作和发展机遇，也将为金砖合作机制注入新活力，更好促进金砖国家互利共赢。

希夫尼曾担任埃及驻华大使，走访过中国20多个省份。他表示，中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要倡议，为促进世界和平与发展作出重要贡献。近年来，埃中两国高质量共建“一带一路”蓬勃发展，收获了累累硕果。“中国为包括埃及在内的发展中国家提供了很多帮助，我们受益于中国的现代化发展经验。”

“为凝聚金砖合力发挥重要作用”

——访阿联酋国际问题学者、阿中关系与事务专家麦乐耶姆·卜拉希米

本报记者 张志文

“中国重视金砖合作机制，致力于推动金砖国家加强团结，为凝聚金砖合力发挥重要作用。期待习近平主席阐述有关推动世界和平发展、实现共同繁荣的中国主张，为构建更加公正合理的国际秩序贡献中国智慧。”展望即将举行的金砖国家领导人第十六次会晤，阿联酋国际问题学者、阿中关系与事务专家麦乐耶姆·卜拉希米表示，面对当前深刻调整的国际格局，金砖合作机制有力推动了全球发展，为促进经济繁荣、维护世界和平、建立更加公正合理的国际秩序贡献力量。

卜拉希米指出，金砖合作机制成立以来，在深化经贸财金合作、拓展政治安全合作、加强人文交流、完善全球治理等方面取得了显著成就，全球影响力不断增强。“金砖合作机制促进了成员国经济伙伴关系发展，实现了金砖国家间贸易投资规模显著增长。”她表示，金砖国家重视南南合作，不断推动电子商务和技术创新等领域发展，促进并加强成员国之间的知识分享和合作，带动了新兴市场国家和发展中国家经济转型升级。

“作为新兴市场国家和发展中国家的重要代表，金砖国家能够在完善全球治理方面发挥重要作用。”卜拉希米指出，金砖国家领导人会晤和部长级会议等机制有效加强了成员国之间的对话，有助于在应对气候变化、恐怖主义等全球性挑战上增进相互理解，形成更加密切的合作关系。

“金砖国家可以就气候变化、公共卫生等展开包容性讨论，推动各方就全球治理问题进行对话。”卜拉希米强调，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可挡。金砖国家要积极维护以联合国为核心的国际体系，在促进经济全球化、加强南南合作、构建更具包容性的全球治理体系方面发挥关键作用。

卜拉希米认为，在共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等引领下，中国式现代化为包括金砖国家在内的“全球南方”推进现代化提供了重要机遇。她表示，随着金砖合作机制不断发展，中国在加强金砖团结合作、携手应对地区和全球挑战等方面将发挥更重要作用。

今年1月1日，阿联酋成为金砖国家正式成员。卜拉希米认为，阿联酋是全球重要的贸易、物流、能源和金融中心，加入金砖合作机制将促进阿联酋与其他金砖国家携手共进，实现互利共赢。“阿联酋愿意为‘全球南方’开展经济合作和实现可持续发展目标作出积极贡献，推动实现全球进步与繁荣。”

“推动‘全球南方’发挥更大作用”

——访伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃

本报记者 任皓宇

“金砖合作机制已经成为‘全球南方’加强团结合作、维护共同利益的重要平台，为促进世界和平与发展、推动完善全球治理发挥着日益重要的作用。”伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃在接受本报记者采访时表示，今年是“大金砖合作”的开局之年，期待看到金砖合作机制继续推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

瓦法埃认为，面对霸权主义、强权政治威胁上升以及层出不穷的全球性挑战，国际社会更需要加强团结协作。金砖合作机制契合时代需要，维护全球南方国家共同利益。“开放包容、合作共赢的金砖精神以及金砖国家的务实合作机制，为全球南方国家实现共同繁荣提供了重要平台。”

“发展是各国人民的共同期盼。”瓦法埃说，金砖合作机制不断发展壮大，为各方创造了深化互利合作的新机遇。“伊朗资源丰富，其他金砖大家庭成员也各有优势，各方可以在经济、政治、安全等领域找到更多合作空间和机遇。”

当前，世界进入新的动荡变革期，维护并践行真正的多边主义重要性日益凸显。“霸权主义和单边主义解决不了任何全球性问题。”瓦法埃表示，金砖合作机制维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，致力于推进国际关系民主化，践行真正的多边主义。“借助这一重要平台，各方增强相互了解、加强战略沟通，积极、平等地合作解决共同面对的问题和挑战。”

瓦法埃高度评价中方为推动金砖合作机制不断发展所作出的贡献。“作为‘全球南方’的一员，中国坚定维护‘全球南方’共同利益，积极推动‘全球南方’发挥更大作用。”他表示，中国提出一系列重大倡议，为解决全球发展和安全问题贡献智慧，为包括金砖合作机制在内的多边合作机制发展注入活力。

“加强团结合作、维护共同利益的重要平台”

——访埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西

本报记者 沈小晓

“金砖合作机制为新兴市场国家和发展中国家提供了一个加强团结合作、维护共同利益的重要平台，在推进世界多极化和国际关系民主化等方面发挥积极作用。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西在接受本报记者专访时表示。

德米西认为，金砖国家推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力，为促进世界和平稳定与繁荣发展作出了重要贡献。

“加入金砖合作机制，对于埃塞加快经济发展、增强与其他金砖国家合作等具有重要意义。”德米西表示，埃塞是地区稳定和发展的积极参与者，将为金砖合作机制贡献更多力量，助力非洲大陆发展。

“‘金砖+’模式是新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。”德米西表示，中国在金砖合作机制中发挥着重要作用，中方开创性提出“金砖+”模式，为包括埃塞在内的非洲国家提供了更多发展机遇，尤其是在贸易、投资和可持续发展等领域。

德米西曾多次访问中国，并在埃塞官方媒体《埃塞俄比亚先驱报》上发表多篇评论文章，介绍中国发展情况和外交政策。“中国通过科技创新和绿色转型，树立了可持续发展的典范，也为金砖国家合作创造更多机遇。”

“期待金砖峰会各参与方进一步聚焦发展、共谋发展，增强合作、分享经验，为应对当今时代的复杂挑战、推动构建更加公正合理的国际秩序作出更大贡献。”德米西说。

(责编：胡永秋、杨光宇)