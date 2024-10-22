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美国宣布向乌克兰提供价值4亿美元额外军事援助

2024年10月22日05:52 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月21日电（记者邓仙来）美国政府21日宣布向乌克兰提供价值4亿美元的额外军事援助。正在乌克兰访问的美国国防部长奥斯汀表示，美国将继续坚定支持乌克兰。

根据美国防部当天发布的援乌武器清单，此次军援包括与“海马斯”多管火箭炮系统适配的弹药、迫击炮及其炮弹、装甲车和反坦克武器等。这笔援乌资金由总统拜登行使总统行政权力直接批准，相关武器将从国防部库存中调取。

美国防部21日发布新闻公报说，自2022年2月俄乌冲突爆发以来，拜登政府已向乌克兰提供超过595亿美元的关键军事援助。公报说，奥斯汀当天对乌克兰进行出任国防部长以来第四次访问。他在乌克兰外交部发表讲话说，美国将继续坚定支持乌克兰，乌克兰的安全对于维护全球和平与稳定至关重要。

另据乌克兰总统网站21日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅会见奥斯汀。双方就授权乌方使用西方援助武器对俄本土军事目标实施远程打击，扩大无人机、导弹、炮弹和防空系统产能等问题进行了讨论。泽连斯基还向奥斯汀介绍了乌方的“胜利计划”、越冬筹备工作、防空能力等相关情况。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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