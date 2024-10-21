新华社北京10月21日电（记者 董雪）外交部发言人林剑21日表示，广交会是中国不断扩大开放的缩影，也是世界分享中国机遇的窗口，彰显出中国坚定推进中国式现代化的信心和决心。

当日例行记者会上，有记者问：上周六（19日），第136届广交会第一期线下展圆满结束。中外客商成交踊跃，各项指标再创历史新高，实现“开门红”。我们还注意到，不少外国客商在中国全自动物流机器人、数控机床、脑机智能仿生手、共享型氢能自行车等新质生产力产品前驻足停留，纷纷为中国的开放合作与科技创新点赞。发言人对此有何评论？

林剑表示，本届广交会首期线下展览聚焦“先进制造”，其中有专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、国家高新技术等称号的企业展位数超过1.1万个，比上届增长35.5%。一批中国制造的“黑科技”、新势力扎堆亮相，圈粉了不少境外采购商。之后几周广交会还会有两个展期，展览总面积达到155万平方米，截至10月10日已有203个国家和地区的12.5万个境外采购商预注册，223家全球零售250强确认参会。“相信中外客商都可以在广交会买到心仪的产品，实现互利共赢。”

林剑说，广交会是中国不断扩大开放的缩影，也是世界分享中国机遇的窗口。广交会常办常新，不仅展示出中国经济的活力与韧性，更彰显出中国坚定推进中国式现代化的信心和决心。

他表示，今年以来，中国经济总体平稳、稳中有进。党的二十届三中全会提出300多项重要改革举措，近期中国多部门推出一揽子增量政策，释放了扩大高水平对外开放和推进高质量发展的强烈信号。不久后，第七届中国国际进口博览会将在上海举行。10月20日，今年首列“中欧班列－进博号”也满载参展产品抵达上海。

“中国的发展，世界的机遇。面向未来，我们将继续与国际社会共享巨大市场潜力、蓬勃创新活力、强劲发展红利，以中国经济的确定性为世界经济注入更多稳定性。”林剑说。

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