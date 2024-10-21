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王毅同中日高级别政治对话日方牵头人秋叶刚男通电话

2024年10月21日19:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月21日电　10月21日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同中日高级别政治对话日方牵头人、日本国家安保局长秋叶刚男通电话。

　　王毅说，石破茂政府成立以来，确认将全面推进中日战略互惠关系，无意同中国“脱钩断链”，坚持福岛核污染水排海问题双边共识，愿同中方开展高层交往和各领域对话合作，中日关系实现平稳开局。

　　王毅强调，中方对日政策保持连续性、稳定性，愿继续按照中日四个政治文件确立的原则和方向，推动中日关系健康稳定发展。希望日方尊重中方核心利益，恪守一个中国承诺，同中方相向而行，坚持中日互为合作伙伴、互不构成威胁的定位，坚持相互支持对方的和平发展，维护巩固双边关系政治基础，为两国各领域合作注入新的活力，为地区和平稳定作出中日贡献。希望日本新内阁展现新气象，中日关系实现新出发。

　　秋叶刚男表示，日本坚持致力于全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系。愿同中方一道，着眼两国关系发展大局，维护当前双边关系发展势头，开展方向性、战略性对话，对外释放更多积极信号。

　　双方同意将继续用好中日高级别政治对话机制，保持经常性沟通。

(责编：白宇、卫嘉)

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