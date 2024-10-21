新华社莫斯科10月21日电 专访｜俄罗斯愿同中国就金砖国家合作加强沟通协作——访俄副外长谢尔盖·里亚布科夫

新华社记者包诺敏

金砖国家领导人第十六次会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫日前在接受新华社记者书面专访时表示，俄罗斯与中国在推动金砖国家深化合作上持有相同的目标和愿景，俄罗斯愿同中国加强沟通协作，共同提升金砖国家机制在全球治理架构中的作用。

“我们把提升发展中国家及新兴市场国家在全球治理体系中的影响力视作一项重要任务。”里亚布科夫说，俄方致力于吸纳这些国家中“志同道合的代表”参与“金砖+”等合作框架。

里亚布科夫说，俄罗斯携手中国及其他金砖国家成员，共同倡导构建一个公正且具代表性的多极化国际体系，旨在提升发展中国家在全球决策过程中的参与度和影响力。

2024年，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国。里亚布科夫说，截至目前已有30多个国家表达了以不同形式加入金砖国家合作机制的意愿，鉴于“全球南方”国家对于加强与金砖国家合作的浓厚兴趣，俄罗斯将扩大与发展中国家的合作列为优先事项之一。他说，金砖国家合作机制的大门始终向那些秉持互信理念、愿意开展平等对话并认同金砖国家核心价值观的国家敞开。

里亚布科夫说，在俄罗斯担任金砖国家轮值主席国期间，已成功举办逾200项活动，“这些活动为即将召开的金砖国家领导人会晤奠定了良好基础”。

他说，金砖国家在国际舞台上的协同合作正日趋紧密，展现出强大凝聚力。

“金砖国家及其伙伴希望扩大相互贸易规模，在此方面已取得了显著成绩。”里亚布科夫说。

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