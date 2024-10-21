人民网迪拜10月21日电 （记者管克江）从摩洛哥卡萨布兰卡默罕默德五世国际机场往西南方向行驶一个半小时，远处天际线上出现了参差不一的冷却塔、蒸馏塔、吸收塔等设备。这里坐落着摩洛哥最大的化工基地——朱尔夫磷酸盐化工综合体。为支持化工厂提升能源效率，中国电建集团所属山东电建三公司正在承建一座蒸汽发电站，该发电站利用临近硫酸厂的蒸汽，安装了一套67兆瓦的抽汽凝汽式汽轮发电机组，并配套相关的凝结水系统、海水冷却系统、空压机系统。

发电站容量不算大，难点在于化工厂内管线密布、正常生产不能受妨碍，颇有点“螺蛳壳里做道场”的意味。项目经理贾智建介绍，项目部超前策划，精细化施工，确保每个施工点有具体的业主负责人和我方负责人，保障双方工作有序正常开展。

项目施工场地周边的硫酸和磷酸厂在运行过程中存在化学气体或其化学物质泄漏的风险，项目部规定所有厂区工作人员都要经过严格的安全培训，经考试合格后方可进入施工区域工作；所有进入现场人员须随身配备高规格呼吸面罩，并定期组织相应的撤离演练。通过现场团队的共同努力，项目安全管理取得了良好成效。

据介绍，自从去年8月开始施工以来，项目主要建筑物已经进入施工高峰期，主厂房、集控楼、行政楼等主体工程均按照计划稳步推进。

近年来，摩洛哥不断推出低碳发展战略。2009年的摩洛哥《国家能源战略》中提出，到2020年使可再生能源装机占全国发电装机总量的42%，之后再度调高目标，争取使这一比例到2030年达到52%。2023年，在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，摩洛哥宣布到2050年实现净零排放。

已投入运营的努奥太阳能发电园区是摩洛哥展现可再生能源雄心的标志，也是全球最大的太阳能发电站之一。该电站共分四期，其中二期和三期均由山东电建三公司承建：努奥二期光热电站装机容量达200兆瓦，是世界单机容量最大的槽式光热电站，利用65万面总面积达180万平方米的反射镜和总长达27万米的集热管聚热发电；努奥三期光热电站装机容量150兆瓦，是世界单机容量最大的塔式光热电站，采用7400面单个面积达178平方米的定日镜追光聚热，日落后，电站的巨型熔盐储热罐,可以继续为发电设备提供能量。努奥三期光热电站创下当时多个世界之最，如光热发电规模全球第一、光热塔高度全球最高、单个定日镜面积全球最大等，并为评为2020-2021年度中国国家优质工程金奖（境外工程）。

努奥三期光热电站一景。山东电建三公司供图

在摩洛哥北部的丹吉尔市，由中国电建所属华东勘测设计研究院承建的34兆瓦GPM1 光伏电站项目已投入运营。该电站于2022年4月开工，2023年12月全容量并网。预计项目投运将为摩洛哥贡献6700万度清洁电能，同时减少二氧化碳排放约6.68万吨。

中国电建所属山东电建三公司党委书记、董事长赵启明表示，绿色是共建“一带一路”的底色。当前全球能源绿色低碳转型加速推进，摩洛哥也正在全力推动绿色能源建设，公司将以健全的EPCO全产业链核心优势，深入参与中摩合作，为高质量共建“一带一路”作出贡献。

中国电建中东北非区域总部总经理彭刚表示，中国电建将持续加强与摩洛哥政府和社会各界的沟通与合作，继续遵循高标准、可持续发展理念，依法合规开展业务，树立中国企业良好形象，为中摩务实合作贡献力量。

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