人民网巴黎10月20日电（记者尚凯元）当地时间18日晚，由中国中央芭蕾舞团与法国Films Figures Libre公司联合制作的芭蕾舞蹈影像《红楼梦》在法国吉美博物馆举行首映，该作品预计于今年12月起在法国进行线上及线下演播。

《红楼梦》影像首映前，两名舞者以剧中角色的形象进行了一段芭蕾表演。人民网记者 尚凯元摄

这部影像作品基于中央芭蕾舞团在北京天桥剧场上演的原创芭蕾舞剧《红楼梦》录制，改编自中国古典文学名著《红楼梦》。舞剧从当代视角切入，以宝黛之间凄美的爱情故事和宝玉的内心世界为主线，传达了主人公对命运的抗争以及对人性中至真至美至情的永恒追求。

据悉，芭蕾舞影像《红楼梦》将从2024年12月起在法国的剧院、影院等文化场馆进行线下演播，并通过多家法国主流电视台进行线上播映和宣传推广。该项目已被纳入2024中法文化旅游年项目。

芭蕾舞剧《红楼梦》艺术总监、中央芭蕾舞团团长冯英在首映式现场表示，中法两国在文学和艺术领域都有着深厚的底蕴和卓越的成就。能将这部在法国名声斐然的中国古典文学巨著《红楼梦》呈现在巴黎舞台上，又通过法国合作方的镜头和视角呈现在大屏幕上，是东西方艺术融合的全新探索，也是中法文化艺术交流的全新突破。

中国驻法国大使馆公使陈力在首映式上致辞时说，中央芭蕾舞团与法国公司携手，将这部芭蕾舞剧搬上大荧幕，又一次创新了中国古典文学的表现形式。希望中法艺术家不断共同探索用创新方式呈现经典著作，为落实两国元首共识、加强中法人文交流、推动落实全球文明倡议注入新动力。

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