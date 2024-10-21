人民网巴黎10月20日电 （记者尚凯元）10月19日，“对话法国——探寻东西方智慧的和合之美”文化沙龙暨《中国智慧中国行》法语版开播仪式在法国巴黎举行。《中国智慧中国行》此前已经在美国以及金砖国家电视平台播出，此次在法国欧洲卫视台播出是首次登陆欧洲电视平台。

《中国智慧中国行》是在国家广电总局指导下，江苏广电总台策划推出的大型文化类节目。此次在法国欧洲卫视台播出的国际版，围绕在中国流传千年、家喻户晓的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、天人合一、亲仁善邻等十个古语展开，既体现中国文化的基本精神，也为国际观众提供解码中国智慧的一把钥匙。节目每集突出一个古语，每集30分钟，共十集。通过综合书法、舞蹈、音乐、非遗等各种文化艺术创意、结合扩展现实（XR）等最新视听技术，创造了不同寻常的视觉效果。

江苏省广播电视总台党委书记、台长葛莱在致辞中表示，江苏省广播电视总台一直致力于拓展国际传播，与法国也开展了多样化的合作：纪录片《你所不知道的中国（第三季）》曾在法国电视五台播出；王牌节目《非诚勿扰》在两国建交60周年之际再次举行法国专场，为两国青年搭建沟通交流、展示风采的平台；持续十多年参与法国戛纳电视节，把优质视听节目带到这个全球最大的影视节展平台。此次《中国智慧中国行》法语版启动播出，是深化中法文化交流特别是广电视听领域合作的一个成果。

法国维旺迪媒体和传播集团中国事务委员会总秘书长帕斯卡尔·达瑟向《中国智慧中国行》法语版的开播表示祝贺。他指出，中法两国关系密切，同样都拥有悠久的历史。该节目通过展示中国悠久的历史文化，传递了中国智慧和古人丰富的经验，让更多的法国人能够体会到这份古老文化的珍贵与重要性。

中国驻法国大使馆公参王健表示，希望《中国智慧中国行》在法国的播出，能够让法国观众更全面地认识中国的历史传承和当代发展，感受中国文化的独特魅力，进一步增进两国人民之间的文化认同感。同时，期待双方进一步加强文化交流，尤其是在视听交流领域，通过国际合拍、影视节展、技术合作以及版权发行等方式开展更多合作，让视听交流成为中法民心相通的桥梁。

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