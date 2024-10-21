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新华时评丨为世界百年变局提供“南方答案”

2024年10月21日14:18 | 来源：新华网
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新华社北京10月21日电 题：为世界百年变局提供“南方答案”

新华社记者高文成

金砖国家领导人第十六次会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。金砖国家领导人在“金砖大家庭”实现历史性扩员后首度线下聚首，迎来举世瞩目的“金砖时刻”。值此“大金砖合作”开局之年，国际社会期待金砖国家进一步加强“全球南方”团结合作，为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出“金砖贡献”，为应对百年未有之大变局提供“南方答案”。

当今世界正处于百年未有之大变局，各种新旧问题与复杂矛盾叠加碰撞、交织发酵，不稳定、不确定、难预料成为常态。地区局势持续紧张，热点问题此起彼伏，全球经济复苏乏力，单边主义、保护主义肆虐，经济全球化遭遇逆流，南北差距、发展断层等问题更加突出。面对变乱交织的国际形势，“全球南方”不再是“沉默的大多数”，成为国际秩序变革的关键力量、百年变局的希望所在。金砖合作机制作为新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台，为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理发挥着建设性作用。

金砖国家团结广大发展中国家共同守卫安全环境，为推动冲突降温、建设世界和平发出“南方声音”。2023年11月，金砖国家领导人举行巴以问题特别视频峰会，就巴以问题协调立场、采取行动，为扩员后的“大金砖合作”开了个好头，成为推动对话与和平的重要力量。面对冲突对抗，很多南方国家主张尊重各国的主权和领土完整，坚持政治解决热点问题，推动以对话解决争端，携手应对各类安全挑战，为国际事务注入更多稳定性。联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆表示，“全球南方”国家是世界和平的有力推动者和维护者，将为建立一个稳定多极的世界发挥巨大作用。

金砖国家团结广大发展中国家共同追求发展振兴，为推动经济发展、引领发展潮流展现“南方作为”。金砖国家新开发银行开业9年来，累计批准100多个项目，贷款总额约350亿美元。聚焦合作发展是金砖合作机制等平台吸引力不断提高的关键所在。推动金砖务实合作，高质量共建“一带一路”，创新“全球南方”国家间合作机制……广大发展中国家正坚持发展优先，汇聚进步合力，推进经济全球化，推动发展问题重回国际议程中心位置，为各国发展营造有利环境。西班牙埃尔卡诺皇家研究所网站刊文说，全球化进程的主角发生了变化，“相对于‘全球北方’，新兴的‘全球南方’越来越重要”。

金砖国家团结广大发展中国家共同捍卫公平正义，为维护真正的多边主义、完善全球治理谱写“南方篇章”。全球的事务要由大家商量着办，国际规则应由各国共同制定和遵守，治理的成果也要由大家一起分享，这是很多“全球南方”国家的共同诉求。2023年，《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》重申“致力于加强和完善全球治理，推动构建更加灵敏、有效、高效、代表性强、民主、问责的国际和多边体系”。金砖国家始终坚持和捍卫真正的多边主义，维护联合国在国际体系中的核心作用，维护国际法和国际关系基本准则，提升发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，推动世界多极化和国际关系民主化。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯说，金砖合作机制正在推动全球治理体系变得更加平衡、更具代表性。

在“全球南方”联合自强的时代潮流中，金砖合作机制的感召力不断上升，吸引力持续增强，“金字招牌”越擦越亮。以金砖合作机制为代表的“全球南方”声势卓然壮大，深层动力来自求和平促发展的各国人心力量，来自求公正促包容的全球秩序力量，来自世界各国共同追求现代化的时代演进力量。今年是“大金砖合作”开局之年，相信喀山会晤将推动“大金砖合作”行稳致远，推动“全球南方”联合自强，共同促进世界和平与发展，为人类社会向前发展贡献更多智慧、展现更大作为。

(责编：苏缨翔、张悦)

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