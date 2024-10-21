新华社北京10月21日电 日本国会众议院选举定于本月底举行。日本共同社20日发布的一项民意调查结果显示，执政党自由民主党在比例代表选区和小选区的支持者均呈流失之势，超两成受访者希望自民党在选举中败北下野。

日本众议院选举将于27日投计票，来自朝野9党的1300余名候选人将争夺465个议席。此次选举中，日本全国共设289个小选区和11个比例代表选区。小选区选举中，选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表选区由选民对各政党投票，各党按得票比例分配议席。

10月15日，一位行人在观看日本东京的一处众议院议员选举公示板。新华社记者张笑宇摄

共同社19日至20日实施日本全国电话民调。结果显示，在比例代表选区，22.6%的受访者准备支持自民党，较上周民调时减少3.8个百分点；14.1%的受访者计划投票给最大在野党立宪民主党，较上周增加1.7个百分点。两党差距缩小至8.5个百分点。

在小选区，33.2%的受访者支持在野党阵营候选人，24.6%的受访者支持执政党阵营候选人。而在上周民调中，支持执政党阵营的受访者占比更多。

10月19日，在日本东京，警察和消防员在冲撞首相官邸的车辆旁工作。据日本广播协会报道，当地时间19日上午6时左右，一名男子朝位于东京都千代田区的日本自民党总部投掷类似燃烧瓶的物品，还开车冲撞首相官邸前护栏。新华社/共同社

被问及期待何种选举结果时，49.7%的受访者表示希望执政党和在野党阵营所获议席数相当；20.5%的受访者希望自民党在选举后下野，较上周民调时增加5.4个百分点。

日本多家媒体17日据民调结果预测，自民党在这届众议院选举中可能无法获得过半议席。若果真如此，那将是自民党十五年来首次在日本众议院失去本党议席过半的地位。（张旌）

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