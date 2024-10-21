新华社俄罗斯喀山10月21日电 心相近丨“万里茶道”焕生机 中俄人文交流谱新篇

新华社记者赵嫣 黄河 马峥

今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”。

俄罗斯千年古城喀山即将迎来金砖大家庭的盛会。这里地理位置优越，交通便利，自古以来就是人员、贸易交汇之地。如今，这里见证着中俄人文交流合作欣欣向荣的图景。

开创文化交流“新未来”

“中俄两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，人文交流对增进两国人民友谊具有不可替代的作用。”2013年3月，对俄罗斯进行国事访问期间，习近平主席在莫斯科国际关系学院的演讲中说。在这次演讲中，习近平主席提到，17世纪的“万里茶道”曾是联通中俄的“世纪动脉”。

万里茶道中兴之时，一些俄商从喀山出发，前往中国湖北贩茶设厂。万里茶道，带来了人员流动、信息流通、文化传播，也带动了伊尔库茨克、鄂木斯克、下诺夫哥罗德等俄罗斯沿线城市的兴盛。

因茶结缘，以茶会友。“在喀山，人们自古以来就用茶迎来送往，这是当地的特殊文化，与中国文化相通。”长期研究万里茶道的俄罗斯学者亚历山大·伊利因说。

喀山是鞑靼斯坦共和国的首府。如今，鞑靼斯坦共和国与中国多个省市保持着密切的人文交流合作。鞑靼斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫说，双方教育合作蓬勃发展，在鞑靼斯坦的中国留学生超过两千人，喀山联邦大学孔子学院持续不断培养中文人才；地方合作持续推进，鞑靼斯坦共和国与山东省、四川省建立友好省州关系，喀山与杭州、广州等结为友好城市。

今年5月，“中俄文化年”启动。

从俄罗斯话剧《叶甫盖尼·奥涅金》、芭蕾舞剧《天鹅湖》来华巡演，到中国舞蹈诗剧《只此青绿》在俄罗斯符拉迪沃斯托克精彩亮相，从莫斯科首次举办规模盛大的春节庆祝活动，到中国多地举行俄罗斯传统谢肉节迎春活动，“中俄文化年”框架下的数百项人文交流活动涵盖文物展览、电影展映、舞台艺术表演、青年文化创意交流等领域，丰富了两国民众的文化生活，促进了两国民众对彼此的了解和认知。

“近年来，中俄两国在文化交流领域的合作持续增长。”从事国际交流合作工作的俄罗斯媒体人普什科夫说。除了传统领域之外，新兴文化产品层出不穷，推动两国文化交流合作不断迸发新亮点、新动能。“比如，来自中国的网络游戏在俄罗斯越来越受欢迎。这些游戏制作精良，效果惊艳，深受民众喜爱。”

激发教育合作“新活力”

“希望俄中两国之间的教育合作能够有更多新项目，新成果！”俄罗斯圣彼得堡国立大学校长尼古拉·克罗帕切夫说。

“5年前，我校开设了46个与中国有关的课程。”克罗帕切夫说，“5年过去了，在两国领导人直接推动下，随着俄中两国交往不断密切，我校现在有关中国的课程已近百个，‘中国浓度’又加深了一倍。”

2020年6月7日，圣彼得堡国立大学和哈尔滨工业大学共建中俄联合校园在哈尔滨举行奠基仪式，克罗帕切夫视频出席仪式，并在圣彼得堡种下一棵李子树。四季更迭，这棵李子树已枝繁叶茂、开花结果，两国联合办学项目也顺利推进。“现在，第一批学生已经入学。”克罗帕切夫说。

今年5月，普京总统访华期间到访哈尔滨工业大学。“俄中两国高等院校间的合作，为两国青年提供了优质的学习机会，也加深了两国人民对彼此的了解。”他在演讲中说，俄方愿同中方继续加强合作，为两国青年提供更多交流学习的平台。

从打造“中俄名校10+10联合培养优秀人才计划”“中俄联合科教中心建设计划”和“中俄同类大学联盟发展计划”等新的合作品牌，到联合举办大学生暑期学校，开展职业教育合作，推进在俄中文教学和在华俄文教学，支持中俄中学联盟建设……近年来，中俄双方教育合作不断深化，双向留学生人数快速增长。俄罗斯200多所大学开设了中文课，约有9万名大中小学生学习中文，在俄高校学习的中国留学生超过4万人。

“开展好夏令营、联合办学等活动，不断增进两国民众特别是青少年相互了解和友谊。”2023年3月，习近平主席在对俄进行国事访问之际在俄罗斯媒体发表署名文章时这样说。

“在我眼里，汉字非常美丽，一撇一捺都像在纸上翩翩起舞。”16岁的俄罗斯姑娘玛利亚今年4月随“小鹰”中俄青少年语言文化交流中心前往天津游学，参加天津外国语大学组织的中国语言文化活动，感受汉字和中国文化，感知古老而现代的中国。“中华文化博大精深，这次经历将成为我继续学习中文的动力。”玛利亚说。

打造文旅合作“新网红”

在位于俄罗斯首都莫斯科市中心的莫斯科动物园里，首只在俄罗斯出生的大熊猫“喀秋莎”是当之无愧的明星。

“我和很多同学都喜欢‘喀秋莎’，我们常常来看它！”7岁的莫斯科小女孩维洛妮卡远远望着在攀爬架上酣睡的“喀秋莎”说，“它睡觉的样子特别可爱！”

2019年6月，习近平主席与普京总统共同出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，定格了中俄人文交流史上的重要时刻。如今，“喀秋莎”和它的父母“如意”“丁丁”已成为中俄人文交流的“特殊使者”。

除了大熊猫，中俄文旅合作中正涌现出越来越多的“新网红”。自中俄团队游互免签证协议签署以来，从普希金咖啡厅到古姆冰淇淋，再到莫斯科河上落日，越来越多中国游客慕名前来，俄罗斯游客心中的中国最佳旅游城市列表也在不断拉长：广州、上海、三亚……

今年，位于吉林省最东端的边境小城珲春成为俄罗斯游客钟爱的新目的地。每天一大早，口岸出入境大厅里熙熙攘攘，中俄游客拉着行李，排队通关，准备开启“换城度假”“跨境串门”之旅。从今年1月初至9月初，经吉林边检总站珲春出入境边防检查站出入境的旅客超50万人次，同比增长209%。

“我和朋友们喜欢来珲春购物旅游，特别方便！”来自俄罗斯的伊莲娜说，她经常将在珲春旅游的视频分享到网络上，“点击量很高，不少人向我咨询珲春的美食攻略。”

今年暑期，沿图们江中朝俄边境运行的观光班列“东北亚长旅号”实现首发。未来，班列还将开通珲春-符拉迪沃斯托克线路，今后可能延伸至莫斯科。俄滨海边疆区旅游部第一副部长阿尔谢尼·克雷普斯基说：“中国游客支撑着滨海边疆区旅游业的快速发展。”

(责编：苏缨翔、张悦)