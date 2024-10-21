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中国联通（欧洲）运营有限公司与沙特电信有限责任公司签署谅解备忘录

2024年10月21日10:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦10月20日电（郭锦标）近日，中国联通（欧洲）运营有限公司（以下简称“联通欧洲”）与沙特电信有限责任公司（以下简称“沙特电信”）在欧洲最大的通信领域峰会Capacity Europe 期间签署了合作备忘录。联通欧洲总经理薛文霞、沙特电信运营商业务市场营销副总裁穆罕默德代表双方签约。

据介绍，联通欧洲近年来业绩持续增长，并加速拓展中东地区市场，2024年6月6日，联通沙特公司在利雅得正式开业，在国际化道路上又迈出了坚实的一步。薛文霞表示，希望双方通过此次合作，推进海外数字基础设施升级，依托中国联通行业领先的5G及物联网应用解决方案和丰富实践经验，共同为中东客户提供更便捷、高效的信息服务。穆罕默德表示，此次战略合作将为双方带来更多机遇，通过双赢合作，助力中东地区各行各业推进数字化转型。

根据战略合作备忘录，双方将围绕国际业务合作、物联网连接合作、技术共享与创新、中国联通创新出海产品合作等方面构建互利共赢、协同发展的新型战略合作伙伴关系。

未来，双方将建立多方面的互动沟通合作平台，完善落实推进机制，形成优势互补、资源共享、共同发展的新局面，携手助力在区域及全球市场拓展智慧应用解决方案、推进数字化转型，为全球数字经济发展注入新动能。

(责编：艾雯、杨牧)

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