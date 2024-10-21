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微视频｜金砖力量

2024年10月21日10:32 | 来源：新华社
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　　金砖国家是塑造国际格局的重要力量。金砖国家自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向，必将深刻影响世界发展进程。

　　全球发展离不开和平稳定的国际环境。第十四次金砖国家安全事务高级代表会议2024年9月举行。各方高度评价金砖合作机制独特作用和显著成果，表示金砖国家秉持平等原则，兼顾各方利益，影响力吸引力不断提升。

　　金砖合作机制正展现更大吸引力，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。

　　历经百年沧桑的苏伊士运河，正见证古老文明开启新的历史篇章。2013年中国提出共建“一带一路”倡议后，埃及成为最早加入的国家之一。2024年1月1日，埃及正式加入金砖合作机制。

　　发展繁荣是金砖国家的共同追求。扩员后的金砖占全球人口近一半、全球贸易五分之一，经济总量按购买力平价计算已超过七国集团。以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。

　　文明有多种颜色，世界需要多种声音。2024年9月举行的“金砖国家文明对话”系列活动，为推动“金砖+”文化交流合作提供了广阔平台。更多金砖国家民众正在成为文明交流的使者，携手共同续写相知相亲友谊新篇章，为推动构建人类命运共同体贡献“金砖力量”。

　　策划：孙志平、孟娜、秦大军

　　统筹：李薇、吕馨慧、祁星

　　编导：陈思宏、邓冰雪

　　配音：王帅龙

　　综合新华社记者报道

　　新华社音视频部制作

(责编：牛镛、岳弘彬)

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