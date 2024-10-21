人民网帕拉奥拓10月20日电（记者邓圩）由美中绿色能源促进会主办的第16届中美绿色能源峰会于10月19日在斯坦福大学举行。本届峰会是在2023年11月中美两国元首达成的“旧金山愿景”及中美联合发布的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》所指引的大方向下，以”协同创新、合作共赢、开拓“零碳”未来“为主题，聚焦加强绿色能源转型和中美气候合作两大内容。峰会邀请了中美气候及能源领袖、诺奖得主、院士、气候政策制定者、投资家、著名智库及国际组织领袖、企业家及各界专业人士，整合中美智慧和创新思维，探讨在科技、政策、投资、商业领域的协同创新，分享实际解决方案，推动加速实现碳中和关键领域的突破。

第16届中美绿色能源峰会现场。冯超摄

中国驻旧金山总领事张建敏在峰会开幕式上致辞，介绍中国新能源近年来的迅猛发展，希望中美两国在清洁能源和气候变化领域加强合作。美中贸易委员会会长艾伦在发言中强调了中美企业在可持续发展、低碳转型领域的合作潜力，并致力于积极推动中美两国企业的交流与务实合作。中国江苏盐城市市长张明康为本届大会发来视频致辞，希望进一步加强盐城与加州在海上风电等新能源领域的深入交流与合作。美中绿色能源促进会会长王麒在致辞中指出，必须加强技术突破、政策引领、投资支撑和商业模式创新，形成一个有机整体，才能加速清洁能源转型。中美之间在气候变化和绿色能源发展方向优势互补，应寻找互惠共赢的方式开展合作，实现1+1大于2的效果。

美国前能源部长、诺奖得主朱棣文教授在会场与参会者交流。冯超摄

美国前能源部长、诺奖得主朱棣文教授在主旨报告中阐述了世界能源转型面临的挑战，并分享了亟需实现科技突破的重点领域，如储能、工业脱碳、空气碳捕捉、农业减碳等方向的技术进展和解决方案。中国科协主席、原全国政协副主席、原科技部部长万钢为大会作了”深化全球合作，共同应对气候变化“的视频报告，介绍中国在降低碳排放、发展绿色能源、新能源汽车、建立碳市场等方面取得的重大成果，并强调中美两国在绿色能源领域的合作，不仅为全球提供创新和发展动力，也为全球应对气候变化提供关键支撑。

在峰会现场，美国前国务卿、前气候变化特使克里与朱棣文教授开展了一场能源和气候领域的高端对话，讨论了美国的气候变化政策，并展望了中美在应对气候合作的未来发展方向和合作模式。比尔盖茨旗下能源和气候投资机构”突破能源“负责人Rodi Guidero和著名气候投资家Tom Steyer围绕气候和能源投资的机遇开展了高端对话，强调建立减碳量的测量认证框架，切实落实气候投资的质量。加州气候政策制定者、加州空气资源委员会主席Liane Randolph在对话中阐述了加州制定的全球首个2045年实现碳中和的行动计划，分享了如何采用创新的政策引导企业及市场实现低碳转型。加州斯坦福大学可持续发展学院院长Arun Majumdar、诺奖得主Robert Laughlin、美国科学院院士崔屹等科学家在峰会上分享了他们对未来能源发展趋势、加强中美青年学生在气候和能源领域交流等方面的建设性看法。

峰会现场。冯超摄

峰会还邀请了中美两国企业领袖、加州能源委员会委员、劳伦斯伯克利国家实验室专家等，围绕实现100%清洁电力所需的虚拟电厂、需求侧响应技术，交通、建筑、工业等领域加速脱碳化进程等开展了专题讨论，并分享了中美合作的成果及经验，引起与会者热烈反响。

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