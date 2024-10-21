人民网北京10月21日电 （崔越、王禹蘅）“中国是全球最大的电梯市场，我们为能够参与并见证中国的快速城市化发展感到自豪。展望未来，我们对奥的斯在中国市场的发展充满信心，这是一个有利于创新且有活力的市场。”日前，奥的斯中国区总裁罗小莉在接受人民网记者专访时表示。

奥的斯中国区总裁罗小莉。奥的斯供图

奥的斯是安全电梯的发明者，170多年来传承创新，引领创新，刷新许多城市的天际线。“许多标志性建筑，例如上海东方明珠塔、广州电视塔、巴黎埃菲尔铁塔、迪拜哈里法塔、纽约帝国大厦等都在使用奥的斯电梯。”罗小莉介绍道。自1984年进入中国，经过40年发展，奥的斯向中国市场更深处扎根。“目前奥的斯在中国设有两个研发中心和几个生产机电实施工业4.0智能制造。”罗小莉说，“我们在天津经开区设立了奥的斯电梯泰达基地，在浙江嘉兴设立了自动扶梯制造工厂。位于上海的研发中心是奥的斯全球规模最大的研发中心，此外，还在天津新建了一个北方研发中心。”

罗小莉表示，作为早期进入中国的跨国公司之一，奥的斯为能够参与并见证中国过去40年的快速城市化发展感到非常自豪。“中国是全球最大的电梯市场，我们对奥的斯在中国市场的发展充满信心，这是一个有利于创新且有活力的市场。”

外资企业是中国经济发展的重要参与者、积极贡献者。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，深化外商投资和对外投资管理体制改革。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法保护外商投资权益。

奥的斯感受到中国市场日渐迸发的活力和利于投资的环境。在罗小莉看来，不仅仅是过去40年，甚至可以从过去5年里看到中国市场发生的巨大变化。“在数字化领域，中国已经建立了非常成熟的数字经济和生态系统。通过物联网将我们的电梯与数字系统连接起来，数字化技术有利于提升电梯安全保护、智能化管理和乘梯体验。”

2023年，奥的斯在第六届中国国际进口博览会上发布数字化创新技术。奥的斯供图

党的二十届三中全会提出，要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“加快形成同新质生产力更相适应的生产关系”。推动新质生产力加快发展让众多外资企业看到了中国更广阔的发展空间，以及投资中国的新机遇。“高质量发展完全符合我们的发展战略。”罗小莉表示，“创新是奥的斯的基因。我们在中国设立了全球研发中心，在中国的所有工厂均对标工业4.0标准，使制造更加智能化。中国政府目前正加快推动的特种设备更新有关工作，正是高质量发展的重要组成部分之一。这也与奥的斯的发展目标相契合。例如，我们正积极推动为一些老旧住宅、建筑等加装电梯，这将极大改善居民的生活质量。”新质生产力强调绿色、低碳的发展方式。罗小莉表示，奥的斯始终关注可持续发展，在华工厂都获得了“废弃物零填埋”认证，还计划到2030年实现工厂用电“碳中和”的目标。“这些都是奥的斯为响应中国政府推动高质量发展采取的全方位举措，同时也与公司的全球战略保持一致。”

奥的斯中国工厂对标工业4.0高端制造标准。奥的斯供图

罗小莉表示，未来奥的斯仍将继续深耕中国市场，响应政策，推进数字化服务为中国客户提供更多的解决方案。

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