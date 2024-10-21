新华社纽约10月20日电（记者杨士龙 叶麦琪）主题为“谱写未来”的第七届纽约中国当代音乐节19日晚以一场中西合璧的音乐会画上精彩句点。

闭幕音乐会当晚在纽约市卡内基音乐厅举行。上半场，美国巴德音乐学院东西乐团用琵琶、古筝等中国传统乐器与西方管弦乐器演奏了中国中央音乐学院作曲家的新作品，给观众带来独特的音乐交融体验。

下半场，中美艺术家联袂演绎了作曲家郝维亚创作的中文科幻歌剧《七日》的音乐会版。该剧以新的音乐语言展现对人类未来的憧憬与想象，探讨未来的“智能人”和人类共存甚至超越人类的时候，人类生存价值、爱情和艺术受到的巨大挑战。

AI人工智能元素贯穿了本届中国当代音乐节。巴德音乐学院美中音乐研习院院长、音乐节艺术总监蔡金冬接受新华社记者采访时说：“我们听了很多贝多芬和莫扎特的作品。现在是21世纪，加入AI智能元素能让更多年轻人关注当代音乐，关注现在的音乐。”他表示，这7年来他最大的收获就是能把越来越多的中美艺术家聚在一起，共同搭建中美人文交流的桥梁。

美国大提琴家克里斯蒂娜·瓦列芙斯卡非常赞赏音乐节促进中美音乐交流与融合的作用，7年来她没有错过音乐节的任何一场音乐会。她说：“音乐语言人人都听得懂，中西合璧的音乐更有魅力。”

纽约中国当代音乐节始于2017年，致力于通过音乐搭建两国的文化桥梁，每年举办一系列主题音乐会和延展讲座等活动，呈现令人振奋的中国当代音乐作品。

第七届中国当代音乐节12日在纽约市卡内基音乐厅隆重开幕。本届音乐节主题为“谱写未来”，首次引入人工智能（AI）技术，百余位中美音乐家联袂演绎。

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