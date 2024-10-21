新华社贝鲁特/耶路撒冷10月20日电（记者王尚 王卓伦）以色列20日早晨再次对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动密集空袭。以色列国防军20日发表声明说，截至当地时间15时，当日约有160枚真主党的“发射物”从黎巴嫩进入以色列。

据黎巴嫩真主党媒体报道，以军20日早晨对贝鲁特南郊发动了至少4次空袭。空袭后，当地升起多股浓烟。媒体播出的画面显示，现场有多座建筑被完全夷为平地。

以色列国防军的声明称，在空袭行动中，有3名真主党指挥官被打死。

另据黎巴嫩国家通讯社报道，以军于20日清晨对黎南部省、奈拜提耶省和黎巴嫩山省等地的多个村庄进行了空袭，造成至少13人死亡，多人受伤。

黎巴嫩真主党宣称对以境内多个居民点发动了火箭弹袭击。以色列国防军20日发表声明说，截至当地时间15时，当日约有160枚真主党的“发射物”从黎巴嫩进入以色列。

新华社驻耶路撒冷记者手机安装的预警系统显示，以色列北部海法、加利利湖周边地区及以色列占领的戈兰高地频繁响起防空警报。

以军总参谋长哈莱维日前表示，以军已消灭真主党所有高级指挥官。哈莱维说，保守估计有1500名真主党武装人员被打死，实际数字可能更多。

黎巴嫩公共卫生部19日公布的统计数据显示，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩境内造成2400多人死亡，超过1.1万人受伤。

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