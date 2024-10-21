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摩尔多瓦举行总统选举投票和加入欧盟宪法修正案公投

2024年10月21日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特10月20日电（记者张改萍）基希讷乌消息：摩尔多瓦20日举行总统选举投票和关于加入欧盟的宪法修正案全民公投。包括现任总统马娅·桑杜在内，共有11名候选人参加总统竞选。

　　投票于当地时间20日7时开始，当天21时结束。据官方数字，摩尔多瓦共有330万注册选民，本次选举共在摩境内外设立2219个投票站。根据摩法律，投票率必须超过选民总数三分之一，总统选举投票才有效。当选者必须得到半数以上支持票，如果没有候选人胜出，得票最多的前两名候选人将在11月3日进行第二轮角逐。

　　当地舆论认为，现总统马娅·桑杜、摩主要政党之一社会主义者党支持的亚历山大·斯托亚诺格洛是最有可能胜出的候选人。

　　在关于加入欧盟宪法修正案的全民公投中，选民将决定是否修改摩尔多瓦现行宪法，以确立欧洲一体化战略目标。

　　据当地媒体报道，自2020年底马娅·桑杜就任摩尔多瓦总统以来，摩加快了加入欧盟的步伐。2022年3月，摩向欧盟提交入盟申请，当年6月获入盟候选国地位。2024年6月，欧盟同摩尔多瓦启动入盟谈判。

(责编：王禹蘅、张悦)

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