2022年起，极兔速递在阿联酋和沙特启动快递网络运营，带动当地物流效率提升。图为在阿联酋迪拜的海外仓内，极兔速递工作人员打包商品准备递送。

本报中东中心分社 纳达尔摄

在韵达韩国海外仓内，自动导引车（AGV）整齐排列在地面上，随时准备搬运货物。

朴美香摄

美狮集团墨西哥州海外仓内，一名员工从传送带取下货物放到拖车上，准备移动至智能上架区入库。

本报墨西哥分社 埃内斯托·多明戈斯摄

中国外运泰国公司的工作人员正在与货车司机进行货物清点、检查和交接工作。

本报亚太中心分社 普拉维摄

在中建材南非海外仓，当地员工正在装卸货物。

本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

MBB物流公司立足波兰，面向欧洲市场，为中国跨境电商和欧洲本土电商公司提供海外仓全链条配套服务。图为在MBB物流公司位于波兰的智能仓库内，当地员工正在分拣包裹。

皮奥特·科翰斯基摄

在菜鸟西班牙海外仓，两名工作人员正在使用菜鸟自主研发的智能分拣柜系统进行包裹分拣。

本报西班牙分社 大卫·阿玛尔摄

“海运+海外仓”是中远海运探索出的“一站式”全程综合物流服务模式，集海运、仓储、报关等服务于一体。图为在巴拿马科隆自由贸易区内的中远海运海外仓，工作人员对抵达的货物进行质检。

卡洛斯·班迪尼摄

中国企业位于巴基斯坦的海外仓将中国制造的数码产品等高附加值货物快速配送至本地线下零售商网络，显著提升效率和灵活性。图为海外仓的送货员正在与当地商户交接货物。

本报巴基斯坦分社 赛义德·迈赫迪摄

图为西邮物流欧洲仓。该海外仓位于德国杜伊斯堡附近，毗邻荷兰和比利时，地理位置优越。

诺伯特·普吕门摄

最新数据显示：中国跨境电商主体已超12万家，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个、面积超2200万平方米。

作为跨境电商的重要基础设施和带动中国外贸高质量发展的新型平台，海外仓正以其布局合理、功能完善的特点，为国际贸易提供强大的支撑保障。海外仓有效缩短了商品从生产地到消费市场的距离，提升了物流效率，降低了运营成本。

同时，通过不断创新优化服务，越来越多的海外仓集仓储、分拣、配送、售后等功能于一体，能够为外贸企业提供包括展览、报关等多重服务在内的全方位保障，不仅满足了当地的消费和就业需求，也促进了所在国家和地区仓储物流与电商行业发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)