本报记者 尚凯元

红旗汽车在巴黎车展期间举办品牌发布会。

本报记者 尚凯元摄

10月20日，第九十届巴黎车展落下帷幕。本届巴黎车展吸引了来自法国及其他国家的48家汽车厂商参展，展示了多款电动汽车和未来概念车型。多家中国车企携新款智能电动汽车亮相，获得欧洲汽车制造商、经销商、合作伙伴和消费者的认可。

巴黎车展起源于1898年的国际汽车沙龙会，是世界上历史最悠久的车展，也是世界五大车展之一。本届车展吸引了比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、赛力斯、广汽集团、东风风行、红旗、上汽大通、创维等多家中国企业参展，创下参展中国企业数量的新纪录。

比亚迪在车展上举行了新车上市发布会。上市的新车在运动性能、时尚设计、智能驾驶等方面的特色，契合欧洲消费者对运动型家用轿车实用和环保的双重追求。比亚迪执行副总裁兼比亚迪美洲地区总裁李柯表示，将继续提供优质产品，为欧洲民众绿色出行提供多元选择。

正在试驾一款中国电动汽车的法国观众维克多对记者说：“无论是工艺技术，还是乘坐的舒适度，这款车都给我带来了极佳的体验。中国电动汽车展现了‘中国制造’的高品质。”

另一位法国观众阿历克斯告诉记者：“在车展上，我们直观感受到中国电动汽车产业蓬勃发展的势头。”东风柳州汽车有限公司总经理林长波对记者表示，近年来，中国企业在电动汽车领域形成了技术、产品和品牌优势，让更多中国电动汽车走向国际市场。

除了整车制造商，本届车展还汇集了行业上下游相关企业。车联天下是智能座舱供应商，该公司业务副总裁马建军告诉记者，中国公司的产品科技含量高，公司希望与欧洲伙伴达成更多合作，在实现共赢的同时惠及当地消费者。

本届车展也成为中欧车企扩大产业合作、展示合作成果的重要平台。欧洲汽车制造商斯特兰蒂斯与零跑汽车合作搭建展台，还举行了首款全球化车型的首秀仪式。此前，两家企业已组建合资公司“零跑国际”。斯特兰蒂斯集团首席执行官塔瓦雷斯表示：“我们将携手中方合作伙伴，向更多用户提供智能、清洁、经济的新能源汽车，为应对气候变化贡献力量。”

法国汽车杂志《阿格斯》的文章表示，欧洲是全球第二大电动汽车市场，中国汽车制造商为欧洲市场带来个性化、高科技的产品。巴黎车展见证了中国汽车品牌在欧洲市场的不断发展。

（本报巴黎10月20日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)