郑宗文

金砖国家领导人第十六次会晤即将在俄罗斯喀山拉开帷幕。这是金砖历史性扩员后的首次领导人会晤，“大金砖合作”正在新的历史起点上整装待发。

金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮中。从概念变为现实，从萌芽发展壮大，金砖走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道，成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。特别是过去一年，正式参与金砖合作的成员国数量大幅增加，金砖各领域合作跑出加速度，在全球南方国家联合自强的事业中谱写了新篇章。30多个国家申请加入金砖合作机制，彰显金砖合作机制日益上升的感召力和吸引力。金砖合作机制这块金字招牌何以越擦越亮？这是历史的选择，也是时代的呼唤。

金砖合作始终以独立自主为基石，为推动人类社会进步彰显担当。面对是和平共处还是对立对抗的抉择，金砖国家坚守“不另起炉灶、不搞阵营对抗、不想取代谁”的角色定位，秉持互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、协商一致的精神，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。从尊重各自发展道路到坚决反对干涉别国内政，从共同捍卫发展权利到携手探寻现代化之路，金砖合作前行的每一步都凝结着对改变自身命运、追求变革进步的深刻思考，都展现着广大发展中国家集体觉醒的磅礴力量。当前，个别大国出于地缘政治目的，胁迫别国选边站队，制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊，对新兴市场国家和发展中国家肆意围堵打压。扩员后的“大金砖”作为“全球南方”第一方阵，将沿着独立自主、联合自强的道路阔步前行，继续为捍卫发展中国家共同利益筑牢“金色防线”。

金砖合作始终以合作共赢为要义，为促进全球共同发展注入动力。面对经济全球化和逆全球化的碰撞，金砖国家秉持团结合作、互利共赢的精神，坚持做发展振兴的同路人、全球增长的推进器。扩员后的“大金砖”占世界人口近一半、全球贸易的20%，不是全球经济的“存量边区”，而是名副其实的“增量重镇”。从建立新开发银行到发展新工业革命伙伴关系，从达成数字经济伙伴关系框架到加强产供链合作，从深化粮食安全合作到推动可持续发展，金砖国家携手共进的步履坚实。现在，金砖合作紧扣科技发展前沿，正进一步向绿色发展、航空航天、生物科技等领域拓展，将为全球发展带来更多“金色能量”。

金砖合作始终以公平正义为追求，为完善全球治理体系贡献智慧。面对多边主义和霸权强权的较量，金砖国家代表全球南方国家发出更多正义之声。从维护联合国权威和地位到推动世界银行、国际货币基金组织等国际金融机构改革，金砖国家在维护全球治理体系稳定性的同时，支持其与时俱进变革，纠正历史不公。从举行金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，到中国和巴西就政治解决乌克兰危机提出“六点共识”，再到成立乌克兰危机“和平之友”小组，金砖国家带头说公道话、办公道事，在推动解决国际和地区热点问题中发挥建设性作用。从成立网络安全问题工作组到建立“中国—金砖国家人工智能发展与合作中心”，金砖国家积极投身全球治理新疆域，为全球南方国家平等参与国际事务、保障权利发挥积极作用。扩员后的“大金砖”是世界正义阵线的扩大，将继续为推动构建共商共建共享的全球治理格局贡献“金色智慧”。

金砖合作始终以开放包容为襟怀，为各国人民相知相亲树立典范。面对文明互鉴还是文明冲突的抉择，金砖国家坚定敞开心扉促交流、张开怀抱话友谊，坚决反对封闭内向、排他自顾的“小圈子”，全力打造开放包容、守望相助的大家庭。从东亚和而不同、包容融合的追求到两河流域崇尚和平、倡导宽容的智慧，从非洲大陆的乌班图精神到拉丁美洲万物和睦、美好共存的理念，都闪耀着平等相待的人文精神，蕴含着求同存异的价值追求。金砖合作机制建立全方位多层次的人文交流结构，涵盖治国理政、文化、教育、卫生、体育、青年、旅游、学术交流等各个领域。人文交流与政治安全、经贸财金共同组成“三轮驱动”合作架构，让金砖合作稳健前行。扩员后的“大金砖”进一步提升了多元文明的代表性，将继续书写不同民族、不同文化、不同制度国家和合共生的“金色篇章”。

一箭易断，十箭难折。金砖国家这支积极、稳定、向善的力量将以喀山会晤为契机，心怀历史赋予的深刻启迪，肩负面向未来的使命担当，在新的历史起点上凝聚共识、深化合作，推动金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，驶向人类社会更加美好的明天。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)