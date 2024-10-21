本报记者 吴 刚

撤离人员在“新厦门号”轮上合影。

外交部供图

10月1日，首批从黎巴嫩撤离的中国侨民抵达塞浦路斯。图为从黎巴嫩撤离的母女两人。

新华社记者 李 京摄

9月27日，黎巴嫩紧张局势升级，在黎中国公民和机构面临的安全风险急剧上升。党中央时刻牵挂在黎中国同胞的安危，习近平总书记作出重要指示，提出明确要求。外交部牵头紧急召开境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议，同交通运输部、中国民航局等部门以及有关中资企业密切协作，指导中国驻黎巴嫩、塞浦路斯等使领馆，全力开展在黎中国公民和机构安全保护和紧急转移撤离工作。

截至10月2日凌晨，共协助包括3名香港居民和1名台湾同胞在内的232名中国公民以及19名外籍人员分两批从黎巴嫩安全撤离，完成了动人心魄的转移撤离行动。

海空接力，完成转移撤离行动

黎巴嫩局势紧张以来，外交部会同各有关部门持续关注该国安全局势动向，指导中国驻黎巴嫩大使馆全力开展中国在当地人员安全保护工作，及时调整相关安全风险等级并多次发布预警提醒。

9月27日，各主要国家航空公司突然停飞赴黎航班，仅余黎巴嫩本土中东航空维持少量航班，机票一票难求。外交部全球领事保护与服务应急热线陆续接到中国公民的求助电话。

当天，境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议启动并召开专题会，加强形势研判，部署紧急保护和转移撤离行动。外交部领事保护中心24小时值守，指导驻黎巴嫩大使馆完善紧急保护和撤离预案，多渠道核实当地中国公民人数和分布情况。

撤离窗口期稍纵即逝，抢抓时间就是保护生命！9月29日，经多方综合研判，撤离“路线图”逐渐清晰：首批海路优先，次批空海两手准备。29日晚，紧急撤离行动经批准启动实施。

9月30日，中国远洋海运集团根据指令，调派位于土耳其近海的“新厦门号”轮迅速调整原靠港计划，参加撤离任务，全速驶往黎巴嫩贝鲁特港。

中国驻黎巴嫩大使馆点对点联系首批撤离人员并迅速组织集结，协调黎巴嫩有关部门紧急办理船舶进出港申请和人员出境手续，确保我人员及交通工具安全。中国驻塞浦路斯大使馆即时派出工作组赴利马索港口准备接应，专程开辟绿色通道和专用等候区域，在港口附近协调300余个床位供我人员休息、住宿。中国驻以色列大使馆同步开展工作。另有多个中国驻外使领馆在24小时内紧急协调备用外航包机和办妥中国国际航空公司包机飞行许可。

9月30日23时，“新厦门号”轮在贝鲁特靠泊。10月1日16时，船只驶抵利马索港，首批共80人安全抵达塞浦路斯。

与此同时，部际联席会议会同中国民航局，紧急协调国航安排包机并组织骨干执飞力量在首都机场备飞，准备接返第二批撤离人员。在中国驻土耳其大使馆、驻塞浦路斯大使馆等协助下，10月1日凌晨，包机沿途飞越及落地许可办妥。18时，国航包机抵达贝鲁特机场。不到2小时，171名撤离人员完成集结登机。

中国在主要大国中率先展开撤离行动，体现了社会主义制度集中力量办大事的优势和以人民为中心的发展理念。

接续奋战，保护海外同胞安全

撤离行动期间，外交部始终保持高效运转，根据撤离需要、任务性质，设立若干小组协力开展统筹部署、协调联络和信息发布等。由于存在时差且时间紧迫，为保障前方人员集结、撤离在白天较为安全时间段进行，后方船只调度和飞行许可等手续办理都在北京深夜开展。领事保护中心彻夜灯火通明，用实际行动诠释“对党忠诚、勇于担当、敢斗善斗、纪律严明”的新时代外交铁军本色。

中国驻黎巴嫩大使馆、驻塞浦路斯大使馆发挥党建引领作用，大使靠前指挥，全体馆员通力协作，有序组织人员高效集结、迅速转运、安全撤离。撤离行动完成后，中国驻黎巴嫩大使馆继续坚守岗位，指导协助少量留在当地的中国公民采取安全措施，保护自身安全。

中国远洋海运集团、中国国际航空公司展现央企担当，船员主动腾出舱位，克服临时筹备物资困难，机组人员在机舱待命，全力保障任务顺利完成。

部际联席会议在协调包机接返的同时，还通过浙江省方面联系到在土耳其港口的宁波“众盟航联”民营船只，作为第二批撤离备用船只。

在前后方接续奋战下，此次行动实现了24小时内首批撤离人员安全登船，48小时内海、空并进有序组织我剩余人员安全撤离黎巴嫩。就在国航包机离开黎巴嫩境约4个小时后，该国领空关闭。

热泪盈眶，想到祖国心就炽热

10月2日凌晨5时，北京首都国际机场，包机舱门缓缓打开，撤离人员挥动五星红旗走下舷梯，脸上洋溢着久违的笑容。一名随包机撤离的香港居民热泪盈眶地说：“战火无情，国家有爱，无论走到哪里，祖国永远是我们最坚强的后盾！”

塞浦路斯港口，一名侨胞快步上前握住中国驻塞浦路斯大使馆工作人员的手说：“感谢祖国，感谢党！”在通过使馆协调开辟的绿色通道时，大家自发聚集在一起高唱《歌唱祖国》。

一名撤离人员说：“经历10余天的滞留和不断改签，终于登上了前往码头的大巴。看到阳光下的国旗，自豪的泪水夺眶而出。”

“新厦门号”轮船舷旁，排队登船的撤离人员纷纷举起国旗与“祖国欢迎您回家”标语合影。包机上，当机长广播说到“从踏上飞机的那一刻起，你们就进入了祖国的怀抱”，客舱里响起了“祖国万岁”的欢呼声……

“无论身在何方，想到祖国心就炽热”是海外游子的共同心声。同胞们“感谢祖国”的表达汇聚成“衷心祝愿伟大祖国繁荣昌盛”的共同心愿，既有自豪感，更有幸福感和安全感！

用心用情用力践行外交为民，有效维护海外中国公民和企业的合法权益。外交官们把外交为民牢牢扛在肩上，把党中央的温暖传递给每一位海外中国公民。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)