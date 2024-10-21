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中外嘉宾齐聚云南大理共话全球绿色发展

2024年10月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社昆明10月19日电  （记者丁怡全、王安浩维）2024推进全球生态文明建设（洱海）论坛的主论坛活动19日在云南省大理市举办。近300名中外嘉宾齐聚一堂，围绕“携手推进生态友好的现代化”这一主题展开深入交流。

　　中国外文局局长杜占元说，携手推进生态友好的现代化，要坚持人与自然和谐共生的发展理念，推动科技向善；要用好各国生态文明建设的有益成果，加强文明交流互鉴；要汇聚全球生态文明建设的广泛合力，加快共同行动。

　　中国公共关系协会会长郭卫民认为，新时代新征程上，推动生态文明传播工作，要不断提升传播的针对性有效性，充分发挥多元主体的传播作用，努力创新传播方式，切实做好精准传播，提升实效。

　　克罗地亚共和国驻华大使达里欧·米海林表示，克罗地亚是一个生物多样性丰富的国家，与中国在生物多样性保护等领域开展了持续而富有成效的合作。

　　中国自然资源部综合司副司长王爱民表示，下一步，将重点开展优化国土空间开发保护格局，完善自然资源资产管理制度体系，构建统一的国土空间用途管制制度，构建从山顶到海洋的保护治理大格局等方面的工作。

　　国际湖泊环境委员会科学委员会副主席阿德林娜·桑托斯—博尔哈说，洱海论坛汇集了来自地方、国家和全球的利益相关者，为我们共同推动湖泊流域生态友好的现代化搭建了平台。

　　本届论坛由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会联合主办，中国外文局国际传播发展中心、云南省人民政府新闻办公室、大理白族自治州人民政府共同承办。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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