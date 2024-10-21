本报记者 韩 硕

“全球粮食安全治理需要我们采取协调一致的行动，发挥各国政府、国际组织、企业和个人的作用。”联合国世界粮食计划署驻华代表赵兵近日在接受本报记者专访时表示。

10月16日是第四十四个世界粮食日。今年世界粮食日的主题是“粮安天下，共建更好生活，共创美好未来”。

当前，全球粮食安全形势严峻。今年7月，联合国多家机构联合发布的2024年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2023年，全球约有7.33亿人面临饥饿；在世界粮食计划署开展行动的71个国家中，有3.09亿人面临突发性粮食不安全状况。“人口增长、资源分配不均和技术应用差距加剧了粮食安全方面的挑战。”赵兵说。

近年来，中国农业产业结构不断优化升级，农业现代化加快推进。“中国不断完善粮食安全政策、优化农业补贴政策体系等举措，保证了农业生产的稳定性，为农民的收入来源提供了保障。同时，中国大力推进技术创新与农业农村现代化，在数字农业与智慧农业等领域的发展为全球应对粮食安全挑战提供了新的解决方案。”赵兵说，中国粮食总产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，为促进全球粮食安全作出了积极贡献。

“中国是联合国和广大发展中国家在粮食安全领域的可靠合作伙伴，是维护世界粮食安全的积极力量。中国积极分享粮食安全政策和治理经验，推动全球粮食安全政策的制定。”赵兵表示，中国还充分利用南南合作和三方合作平台，促进知识分享和技术转移，提升了发展中国家的粮食生产能力和自给能力。

“以西非水稻价值链示范项目为例，该项目通过整合中国技术与专家资源，帮助西非国家解决稻米产量低、产后损失大等问题。同时结合当地实际，为农户提供生产资料与农业设备，通过线上与线下培训，帮助农户提高粮食产量，超过1100位农户直接受益。”赵兵介绍，世界粮食计划署还与中国在木薯价值链、小农机械化、光伏应用等领域为相关国家提供技术支持。

“2022年4月，中国农业农村部与世界粮食计划署农村发展卓越中心共同搭建了中国—世界粮食计划署南南合作知识分享平台。目前，世界粮食计划署农村发展卓越中心支持的项目惠及亚洲、非洲和拉丁美洲的90多个发展中国家。”赵兵表示，世界粮食计划署期待和中国以南南合作和三方合作为平台，促进区域内粮食安全对话与合作，进一步推动知识分享和技术转移，为更多发展中国家农户带来福祉。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)