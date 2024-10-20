新华社俄罗斯喀山10月20日电 特稿丨在“大金砖合作”开启之年感受金砖活力

新华社记者韩梁 宿亮 朱瑞卿

喀山，伏尔加河畔千年古城，金砖扩员后首场领导人线下会晤即将在这里启幕。

在“大金砖合作”开启之年，金砖国家挽起团结的臂膀，以互利共赢的务实合作为共同发展注入新动力，为建设更美好世界贡献智慧力量。

“就是要让人民过上幸福生活”

“我们要为金砖和‘金砖+’国家提供一个路径清晰的服务平台，帮助他们进入中国市场。”金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地（简称“金砖创新基地”）数字经济研究中心外方执行主任梅赫里·阿利耶夫对记者说。

2020年11月，习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤上宣布在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。数字经济研究中心，便是金砖创新基地推动签约的首批项目之一。

这是2022年9月7日拍摄的金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地项目签约仪式现场。新华社记者林善传摄

除了为金砖国家合作牵线搭桥，金砖创新基地还致力于为金砖合作培养各类人才。2023年以来，基地已举办10多期线下培训课程，吸引了来自70多个国家100多名学员参与。其中，针对全球发展倡议中八大重点领域设计的课程，尤其受到学员欢迎。

“金砖合作机制不仅有利于国家经济发展，也有助于人才培养。”巴西里约热内卢联邦大学教授何塞·奥兰多·戈梅斯说，为了促进新兴领域发展，“我们需要借助金砖平台开展人才培养合作”。

金砖创新基地的建设是金砖国家锚定发展合作的生动例证。在“大金砖合作”开局之年，从搭建服务平台到开展人才培养，从举办金砖国家新工业革命伙伴关系论坛到举行金砖国家数字经济对接交流活动，金砖国家以促进共同发展为目标，不断深化数字经济、绿色发展、供应链等多领域合作。

金砖合作承载着广大发展中国家携手迈向繁荣富强的期待。正如习近平主席向2023年金砖国家工商论坛闭幕式发表致辞时所说：“新兴市场国家和发展中国家经历千辛万苦，获得了民族独立，所做的一切，就是要让人民过上幸福生活。”

这是位于厦门的金砖国家商品服务中心内展示的商品（2022年6月23日摄）。中心将经贸合作与跨境电商有机结合，通过专题推广、直播带货等各种线上线下销售渠道，促进金砖国家优质产品对接中国市场，共同把握发展机遇。新华社记者魏培全摄

如今，金砖的“好友申请列表”越来越长，多国表达希望多形式参加金砖合作、实现更好发展的意愿。

泰国今年6月宣布申请加入金砖。“我们相信，加入金砖将让泰国在多方面受益，包括推进与其他发展中国家的合作、提升在国际舞台上的影响力。”泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，金砖合作机制“已成为世界经济增长的引擎，并在全球政策制定中发挥重要作用”。

“打造互利共赢的命运共同体”

100多个项目、约350亿美元贷款总额……这是金砖国家新开发银行成立9年来交出的亮眼“成绩单”。

新开发银行是习近平主席亲自关心和推动的金砖合作旗舰项目。作为首个完全由新兴经济体和发展中国家发起成立的多边开发银行，新开发银行为金砖国家的基础设施建设、清洁能源、环境保护、数字基建等众多领域发展提供融资支持。

2023年10月，习近平主席会见新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙时指出，“新开发银行作为国际金融体系中的重要新兴力量，应该发挥应有作用，打造成21世纪新型多边开发机构，推动国际金融体系向着更加公正合理的方向发展，切实增强新兴市场和发展中国家的代表性和发言权”。

8月30日，在南非开普敦，新开发银行行长罗塞芙在该行第九届理事会年会开幕式上致辞。新华社记者王雷摄

既打造公平发展的平台，又提供金融治理的有效“工具箱”，新开发银行为金砖成员国经济发展保驾护航，也为全球经济治理体系的完善和发展作出独特贡献。

近年来，从印度的城市铁路项目，到巴西的绿色风电项目，再到中国的高速公路项目，新开发银行以高效务实的合作模式，丰富了南南合作实践，树立了多边合作样板，迈出了推动完善全球治理的坚实步履。

8月底，新开发银行与南非运输公司签署一项50亿兰特的贷款协议，用于支持南非货运铁路部门的现代化改造。以南非货币兰特为南非本国发展项目融资，是新开发银行支持和推动成员国本币融资的体现。

这是位于上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼（2022年6月17日摄）。新华社记者方喆摄

本币融资更符合新兴市场和发展中国家的利益，也有助于提升这些国家金融抗风险能力。扩大金砖成员国本币融资是新开发银行现阶段主要战略目标之一。“使用本币是一种战略选择。”罗塞芙表示，新开发银行的目标是将以成员国本币进行融资的比例提升到30%。

2021年起，新开发银行接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为新成员国，朝着全球性多边开发银行的方向不断迈进，持续增强新兴市场国家和发展中国家在全球经济中的影响力。

“塑造一个更加公正的世界秩序”

“合作”“协作”“参与”“团结全球南方”——这是沙特记者塔玛拉·阿布阿劳德眼中的金砖关键词。她认为，金砖让很多“被遗忘的国家”重回国际视野、发出自己的声音。

“金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路。”去年在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤上，习近平主席倡导金砖国家用好各种机制，深化人文交流，增进民心相通。

9月24日，在俄罗斯喀山，中国东方乐团的古筝演奏家弹奏金砖国家经典音乐作品。新华社记者曹阳摄

从金砖国家媒体峰会到金砖国家治国理政研讨会，从“金砖国家文明对话”系列活动到“金砖机遇”青年交流对话会，金砖国家通过打造对话平台、架设沟通桥梁，向着建设和合共生的未来不断前行。

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫说，金砖国家人文合作不断取得新成果，促进了各国人民相知相亲，为彼此间合作奠定了坚实基础。

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫在2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛上发表视频讲话。新华社记者白雪骐摄

在“今日俄罗斯”国际媒体集团国际合作局局长瓦西里·普什科夫看来，金砖合作机制是多极世界的象征，也是多元利益和多样文明的代表。金砖国家应当继续加强团结合作，增进彼此了解和文明对话，持续放大“全球南方”声量。

一年来，金砖国家同发展中国家外长对话会、金砖国家同“全球南方”国家安全事务高级代表对话会相继举行，金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，在联合国等多边机制中加强政策沟通和立场协调，为提升发展中国家代表性和发言权不懈努力，为应对共同挑战贡献智慧力量，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

英国学者卡洛斯·马丁内斯说，世界上绝大多数人期待全球治理体系变得更加平衡、更具代表性，而秉持平等、包容理念的金砖合作机制正在推动这一进程。

同声相应，同气相求。扩员后的“大金砖”推动全球南方国家深度互动，彼此增益，携手推动构建人类命运共同体，为世界和平发展注入更多力量。

(责编：胡永秋、杨光宇)