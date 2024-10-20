新华社巴黎10月20日电 题：全球市场容得下中美欧车企同台竞技

新华社记者康逸 张兆卿 乔本孝

全球市场足够大，容得下各国企业各显神通；巴黎车展的展位足够多，容得下各国车企同台亮相。记者在巴黎车展看到，5号馆内群英荟萃，一个展厅同时容纳中美欧不同品牌制造商，既便于看展的消费者和业内人士了解比较，也方便参展的汽车制造商、经销商、供应商互相取经，寻找更多合作机遇。

尽管有关增加关税的政治化风险萦绕在车展上空，但追求物美价廉的消费逻辑依然占了上风。“车型精致”“内饰美观”“座椅舒适”“功能齐全”“空间很大”……凭借着时尚设计、创新技术和高性价比，登陆巴黎车展的新款中国电动汽车俘获了不少欧洲消费者的心，在车展上试驾也提升了他们对中国汽车品牌的认知度和认可度。“什么时候在欧洲上市交付”是不少中国厂商被追问最多的问题。

谈到中国电动汽车的市场表现和性能，巴黎车展主办方负责人塞尔日·加绍告诉新华社记者，人们愿意驾驶电动汽车支持环保，同时也在意成本，中国汽车制造商在电动汽车领域具有创新和成本优势，产品价格与燃油车接近，很有竞争力。

相较于保护主义的政治企图，不少参展企业更加愿意遵循在合作中竞争、在竞争中合作的商业逻辑。随着电动汽车市场的竞争日益白热化，历史悠久的巴黎车展已然成为全球电动汽车的竞技舞台。中美欧车企都可以借助这个平台互相借鉴，取长补短。

近年来，中美欧车企及上下游企业之间的合作不断拓展加深：特斯拉上海超级工厂已成为其全球最大的生产中心之一；雷诺旗下纯电动车型“达契亚春天”在中国研发制造，位居欧洲电动汽车零售榜前列；通用、福特以及梅赛德斯-奔驰、宝马、大众等越来越多美欧汽车巨头纷纷选择与中国伙伴加强合作，布局未来市场的制高点。

全球车企合作有百利而无一害，有助于推动汽车产业发展，促进绿色转型，探索未来的交通出行解决方案，助力解决全球气候变暖问题，最终的赢家是整个行业和全球消费者。

与中国零跑汽车共同创立合资公司的斯特兰蒂斯集团首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯说，我们与零跑是一种创新的全球合作模式，经销商和投资者对推出的新款电动汽车都很感兴趣，市场也渴望技术精湛、价格合理的电动汽车，这会为我们两家公司带来新机遇，让彼此都受益。零跑国际首席执行官忻天舒也表示，零跑有技术、产品和成本上的优势，斯特兰蒂斯集团在全球有强大的售后服务网络、制造基地和销售渠道，双方合作优势互补。

汽车产业是全球性产业。中欧汽车产业合作40年，已经形成“你中有我，我中有你”的合作格局。40年来，中欧汽车产业最显著的特征是合作，最宝贵的经验是竞争，最根本的基础是公平环境。在新能源汽车领域，中欧双方并非“零和博弈”。当今世界变乱交织，更需要冷静思考，在诸多不确定中把握大势，特别是经济全球化的历史大势和互利共赢的合作大势，应当把经营的主导权交给对风险感受最直接、最敏锐也更知道如何规避应对的企业，聆听企业界呼声，为企业营造“更自由从事经贸往来的环境”。红旗汽车法国经销商尼古拉斯·卡约表示，美国需要中国，欧洲也需要中国，相互之间的合作是必须的。

竞争带来活力，合作创造机遇。上届巴黎车展是两年前，当时疫情阴影仍在，大约有20个品牌参展，展厅面积约4.5万平方米。这次大约有50个品牌参展，展览面积达到7万平方米，比上届大幅增加，这对普通消费者和参展企业都是个好消息，全球汽车产业也在期盼着更多合作共赢的好消息。

(责编：苏缨翔、张悦)