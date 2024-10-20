人民网迪拜10月19日电 （记者任皓宇）10月14日至18日，第四十四届海湾信息技术展在阿联酋迪拜世界贸易中心举行。本届展会以“全球合作打造未来人工智能经济”为主题，吸引来自180多个国家和地区的6500余家参展商围绕人工智能、数字技术、网络安全等领域创新技术和应用进行展示交流。众多中企携创新成果参展，备受关注。

小鹏汇天陆空一体式飞行汽车备受关注。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

超跑造型的车辆外观，顶部张开的机臂和旋翼，可折叠方向盘、驾驶舱透明底盘等技术……切换到飞行模式的小鹏汇天陆空一体式飞行汽车前围满了排队打卡的观众。这也是继2022年自主研发的飞行汽车在迪拜完成海外首飞及展示后，小鹏汇天再次参加海湾信息技术展。据介绍，此次展示的陆空一体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内，切换到飞行模式后可在条件允许的环境下实现垂直起降，飞越拥堵、障碍、河流等，满足短距离低空出行需求。小鹏汇天创始人赵德力表示，希望通过这样一个窗口让世界都能看到中国创新制造成果，“我们也在努力实现让所有人可以飞行的梦想”。

观众在科大讯飞展台与虚拟人对话。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

走进科大讯飞展台，身着阿拉伯传统服饰形象的虚拟人正与当地观众对话交流，一旁的智慧空间解决方案展示处，观众体验用不同语言的语音指令控制包括照明、空调等家居系统。支持16种语言的智慧空间解决方案可以有效满足中东地区多语言用户的需求，包含讯飞同传和讯飞翻译机等产品在内的多场景翻译解决方案能有效满足中东地区多元文化背景下跨语言沟通需要。科大讯飞消费者战略与品牌部总经理战文宇表示，科大讯飞将进一步与当地合作伙伴加强合作，推动人工智能翻译发展，更好助力经贸文化交流。

观众在中国移动国际有限公司展台体验智慧围棋机器人。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

能下赢就调难一点，屡战屡败就尝试低一难度，设置好级别或段位后，不少观众在智慧围棋机器人前“较劲”。由中国移动国际有限公司（中移国际）带来的智慧围棋机器人，拥有围棋20级到专业9级的人机对弈模式以及多个段位的五子棋对弈模式，凭借强大的实时运算和学习能力，赢了不少挑战者。中移国际今年连续第七年参展，围绕RINGA智慧园区管理平台、智慧家庭解决方案以及5G+智慧港口、智慧零售等综合解决方案，全面展示了多项科技应用创新成果。

观众了解北京眸视科技有限公司研发的巡检机器人。人民网记者 任皓宇摄

在本届展会上，中关村科学城管委会组织19家科技企业组团参展，展示中关村企业的科技实力和创新能力。北京睿呈时代信息科技有限公司自主研发的数字孪生平台产品Deep Twin可以覆盖油气资产建设运营和智慧城市等多场景应用；北京智谱华章科技有限公司展示的生成式AI助手可以辅助用户方便高效地获取、处理信息；北京与光科技有限公司展示的多光谱相机加入了先进的多光谱图像采集技术，为实时监控、精准农业、环境监测等领域提供技术支持；展位旁灵活移动的巡检机器人由北京眸视科技有限公司研发，可以协助完成厂区日常巡检任务，实现表针识别、红外测温、燃气泄露检测等功能……中关村科学城投资服务中心主任刘春哲表示，近年来，中东地区已成为科技企业出海热点，蕴含着大量市场机遇，中关村科学城将作为企业发展的坚实后盾，联合各类创新主体，探索创新出海服务模式，助力企业“走出去”。

观众了解新华三集团展示的最新服务器产品。人民网记者 任皓宇摄

在超过1400平米的华为展区，华为全面展示数智化技术与公共事业、政务、金融、交通、等各行业的实践和场景化方案，同时展示了数据通信、数据存储、智慧园区、华为云等领域产品与产品组合，满足处在不同数智化转型阶段的客户所需；紫光股份旗下新华三集团在高效多元算力供给、高品质网络联接、海量数据并行处理、主动安全、智能运维以及智能能耗治理等方面展示了多项突破性技术进展，同时展出了一系列医疗、零售、运营商和教育等行业定制化解决方案，助力加速智能化升级……

华为展台。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜世界贸易中心执行副总裁特丽克西表示，今年展会规模再创新高，来自世界各地的参展者展示各领域突破性创新成果。“我们希望展会能成为跨行业、跨大洲的合作平台，为促进创新合作发挥更大作用。”

迪拜世界贸易中心场馆内一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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