人民网巴黎10月19日电 （记者尚凯元）18日，中国农食产品品鉴推介活动在巴黎举办，展示了中国葡萄酒、茶叶等优质农食产品。中法两国农业部门、国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）、侍酒师、酒评人、中国驻法大使馆、旅法华侨等代表参加，各方共品美食佳酿，共话中法农业合作。

中国农村农业部贸促中心副主任赵立军在致辞中表示，中法政府间合作议程中，农业始终是重要事项。贸促中心承担着我国农业对外贸易促进的重要职能。这次贸促中心组织中国农业国家展团参加巴黎国际食品展（SIAL），给法国人民及国际采购商与消费者带来了中国独具魅力的名优特产品。参展前夕举办这场品鉴推介活动，以进一步增进两国农业行业的认识和了解，寻求扩大经贸合作、实现互利共赢的机会。

中国驻法国科技处参赞陈国胜表示，2024年是中法关系的重要年份。今年中法双方首次发布中法农业交流与合作的联合声明，并签署了系列农业领域合作框架协议。双方主管部门正在深化合作，推动落实两国领导人达成的重要共识，并取得了积极进展。农业农食合作持续深化，“双向奔赴”未来可期。

国际葡萄与葡萄酒组织总干事巴克视频祝贺活动举办，正值OIV100年大庆，感谢中国使馆和中国农业部对葡萄酒行业的支持。作为国家间的葡萄与葡萄酒的技术交流和科学发展的组织，他很期待中国马上加入OIV大家庭，共同推进世界葡萄酒产业的发展。

此次活动得到了中法庄园大力支持。酒庄首席执行官李韧指出：“1997年，中国与法国官方的一次会晤，正式拉开两国在葡萄与葡萄酒领域合作的帷幕。1999年，中法庄园选址河北怀来县。这座以两国国名命名的酒庄，是中国和法国在农业科技和葡萄酒领域深入合作的一颗明珠，也是两国深厚友谊的历史见证。期待中国加入OIV大家庭后，在世界葡萄酒版图上发挥重要作用。”

活动现场照片。主办方供图

活动现场照片。主办方供图

活动现场推介了怀来中法庄园珍藏马瑟兰干红、小芒森甜白等优质葡萄酒。主办方供图

本次活动在中国国家农业展团参加第60届法国巴黎国际食品展（SIAL）期间举办，来自广东、广西以及上海、浙江、湖北等地的20余家企业携茶叶、蜂蜜、菌菇、火龙果、柑橘、鱼子酱、酵母等产品参展。相关活动有望促进了中法农食领域的交流与合作，为促进两国农产品贸易作出积极贡献。

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