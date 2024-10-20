人民网马尼拉10月20日电 （记者樊帆）10月17日，菲律宾大马尼拉地区发生一起恶性刑事案件，一名中国公民遭枪击身亡。中国驻菲使馆发言人19日就此答记者问时表示，中方敦促菲方尽快缉拿凶手，全力保障在菲中国公民生命财产安全。

有记者问：据报道，10月17日，菲律宾大马尼拉地区发生一起枪击案，造成一名中国公民死亡。能否介绍一下相关案情和使馆所做工作？

发言人表示，案件发生后，中国驻菲使馆高度重视，第一时间启动应急机制，积极协助菲警方侦办案件，敦促菲方加大力度，尽快缉拿凶手，全力保障在菲中国公民生命财产安全。使馆并向遇害中国公民家属积极提供领事协助，帮助处理相关后事。

发言人强调，中国驻菲使馆始终把中国公民的安全福祉放在最重要位置，尽最大努力保护在菲中国公民各项合法权益。近期，黄溪连大使、使馆首席馆员、领事参赞同菲新任内政部长雷穆拉、移民局长维亚多以及国警等执法部门负责人就中菲执法合作交换意见，敦促菲方采取切实措施保障在菲中国公民安全与合法权益，依法公平公正处置涉中国公民案件，特别是加快侦破涉中国公民恶性刑事案件。使馆还派员探视部分在押中国公民，捐助必要生活物资，并推动多起涉中国公民案件处置取得积极进展。

发言人指出，执法合作是中菲关系重要组成部分，在保障两国人民生命财产安全、促进人民幸福福祉方面发挥着不可替代的作用。中国法律禁止任何形式的赌博。中方支持菲方全面禁止离岸博彩业，严厉打击仍在运营的离岸博彩公司及其相关犯罪。自今年7月以来，在中菲双方共同努力下，约140名与离岸博彩相关的中国籍人员已被遣返回国。根据双方共识，中国驻菲使馆将与菲有关部门保持密切沟通协作，进一步加强和深化两国执法合作，严厉打击跨国犯罪，更好保护两国公民和平与安宁。

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