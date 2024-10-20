人民网内罗毕10月19日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚埃格顿大学孔子学院19日在纳库鲁郡狮子小学举行中小学生中文水平考试，共有273名当地中小学生参加考试。

考场现场。埃格顿大学孔子学院供图

埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛表示，中文教育已进入肯尼亚国民教育体系，中文学习热度在肯持续升温。近年来，孔子学院充分利用当地教学资源，并结合中国成熟的中文教学资料，在肯中小学教学点进行有效实践，年度学生数量达到2600余名。

考场现场。埃格顿大学孔子学院供图

埃格顿大学孔子学院外方院长约书亚·奥格温诺表示，希望通过组织中小学生中文水平考试，为肯尼亚中小学中文教学的开展、考核提供示范，推动中文教育在肯发展。

考场现场。埃格顿大学孔子学院供图

狮子小学校长法努尔·因布西表示，此次考试的组织，是对肯尼亚中小学生中文学习者的极大激励。通过持之以恒、循序渐进的努力，当地学生将从系统化、规范化的中文教学中受益，希望当地中文教育能够让更多青年学子有机会在语言学习的最佳年龄得到更好的教育。

考场现场。埃格顿大学孔子学院供图

(责编：苏缨翔、杨牧)