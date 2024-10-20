人民网伦敦10月19日电 （记者邢雪）“意大利的工艺，中国的设计与高质量生产，这种东西方合作制成的服装在西方会获得很高的认同感。”伦敦中央圣马丁艺术与设计学院时尚传播硕士课程负责人、《Vogue Business》编辑顾问罗杰·特雷德雷在波司登伦敦旗舰店中向几名学生说道。

伦敦中央圣马丁艺术与设计学院时尚传播硕士课程负责人、《Vogue Business》编辑顾问罗杰·特雷德雷给学生们分析波司登的新款羽绒服。人民网记者 邢雪摄

10月18日，中国品牌波司登伦敦旗舰店举行了“泡芙系列新品发布活动”， 联袂推出“MSGM X 波司登泡芙”合作系列，探索羽绒服美学设计的可能。英国模特们身着新款羽绒服，向现场观众及媒体镜头展示服装细节。英国知名时尚博主在现场分享了穿搭理念。

值得一提的是，此次活动中，波司登与伦敦布鲁内尔大学合作的“泡芙主题展”也在店内精彩亮相，展现中国企业与英国高校合作的新探索。

英国时尚博主分享自己的穿搭心得。人民网记者 邢雪摄

活动现场，来自伦敦布鲁内尔大学和伦敦中央圣马丁艺术与设计学院的师生们格外兴奋。英国华人教授协会创意产业负责人、伦敦布鲁内尔设计学院首任院长董华介绍说，在两周时间内，共有30多位同学创造了近十个动画，从年轻人的角度诠释泡芙羽绒概念，工业设计与数字媒体共同策划，低年级与高年级学生互相支持，团队协作，反响特别好，学生们也通过参与项目了解了波司登品牌和其发展雄心。

就读于伦敦布鲁内尔大学工业设计专业的学生戴安娜向记者展示了自己的数字设计作品，她表示，非常开心能有这样的机会与平台与中国品牌进行合作，她认真研究了品牌之后“真的很兴奋，因为品牌设计非常精致，相当现代，也很优雅”。

伦敦布鲁内尔大学参与制作的“泡芙主题展”在店内精彩亮相。主办方供图

近年来，中国品牌在海外的影响力显著提升，时尚领域内，越来越多的中国设计师和品牌受到国际市场的关注与青睐。罗杰·特雷德雷说：“制作一件真正好的羽绒服是时装设计中最具技术挑战性的过程之一。中意合作将品牌的专业技术带给更多的国际受众。其潜力不言而喻。”他表示，21世纪以来，中国时尚品牌的世界影响力与日俱增，不少中国设计师在西方接受教育，回到中国创立品牌并在中国市场的蓬勃发展下成长壮大，“有一个有趣的现象，设计师们在中国建立自己的事业，同时也在西方创造惊喜。”东西方在文化方面的互动，人才方面的交流促进了市场的繁荣，“中国品牌在未来将对国际市场产生更大的影响。”

模特在波司登伦敦旗舰店门前展示新款羽绒服。主办方供图

(责编：苏缨翔、杨牧)