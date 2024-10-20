人民网约翰内斯堡10月18日电 （记者邹松）近日，桑给巴尔纳兹莫加医院妇科接诊一位病情极其复杂的患者。第34期援桑给巴尔医疗队队长陈炜组织妇科秦珊珊主任、普外科宋研主任、麻醉科李广明、影像科张建东主任，根据当地的实际医疗情况，创新性采取术中多学科合作模式，制定个体化治疗措施，最终为患者成功实施手术。

秦珊珊主任带领当地医生进行手术。中国援桑医疗队供图

这名42岁的卵巢癌患者，影像检查提示双侧卵巢长有巨大肿瘤，直径分别是10公分和7公分。同时，患者腹腔内藏有约1万毫升腹水，腹胀如孕足月。巨大的腹腔压力导致患者呼吸异常急促，麻醉和手术风险极大。

面对如此棘手的情况，当地医师无法独立展开救治。第34期援桑给巴尔医疗队队长陈炜决定率领队中相关科室骨干接手并指导该患者手术期的全程化管理。

麻醉科李广明主任采用复合麻醉技术和目标导向补液策略，确保患者生命安全。秦珊珊主任和宋研主任通力合作，采用先进的膜解剖技术廓清区域淋巴结缔组织，同时保护好正常的脏器，历时4小时余，顺利完成手术。术后采用联合多模式镇痛方式减少术后疼痛，并指导术后康复性治疗，在医疗队的精心呵护下，患者恢复迅速，术后5日便顺利出院。该患者的康复是多学科协作在桑给巴尔的成功范例，体现了中国援桑医疗队的专业素养和协作精神。

中外医护人员通力协作，攻克复杂手术。中国援桑医疗队供图

术中多学科协作打破了学科壁垒，整合了各专业的优势资源，为患者提供了全面、精准的治疗方案。这次手术也彰显了国际医疗合作的价值，促进了不同国家和地区之间的医学交流与发展，进一步提高了当地医师的诊疗水平，开拓了诊疗思维。

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