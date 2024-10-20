人民网法兰克福10月18日电 （记者刘仲华）当地时间10月17日，“中国企业家系列图书”《数字化的力量》英文版于2024德国法兰克福书展正式发布。

《数字化的力量》是神州数码董事长郭为基于三十余年的行业实践创作的著作。本书英文版由中国图书进出口（集团）有限公司代理版权，作为旗下“中国企业家系列图书”品牌重点成果进行推广。英国LID出版集团实施本书出版工作。

发布会上，中宣部进出口管理局副局长赵海云在致辞中指出，《数字化的力量》英文版结合了神州数码企业发展成就、中图公司的国际交流能力，以及LID出版集团的专业水平。期待通过《数字化的力量》英文版发布的契机，能有更多的中国优秀企业走向海外。

中国驻法兰克福总领事馆副总领事伍鹏飞表示，《数字化的力量》凝结了中国企业家的智慧，充分展示了中国信息科技企业的发展成果；相信本书英文版的出版能够让德国、让世界的读者了解到数字化领域中国企业家的故事，更好地促进中国企业与世界的交流。

法兰克福书展副总经理柯乐迪代表法兰克福书展主办方对本书的发布表示祝贺，并热烈欢迎中国企业家的著作和中国企业相关图书通过法兰克福书展亮相，也期待未来能有更多如《数字化的力量》英文版这样的优秀图书在此举办出版交流活动。

本书作者郭为表示，本书是在实践和观察中不断总结的成果，也是与国际先进国家、企业和专家交流学习的一次汇报。更多地了解数字化，把握住数字化这股对中国乃至世界都将产生深刻影响的力量，才能在这个瞬息万变的时代找到确定性。

中国出版集团有限公司副总经理张宏表示，此次发布的《数字化的力量》英文版一书是“中国企业家系列图书”品牌的重要成果；中国出版集团扩大“中国企业家系列图书”品牌效应，向海外受众展现中国企业家的行业思考与战略眼光。

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