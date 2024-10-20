人民网曼谷10月19日电 （实习生姚欣可）2024年“汉教英雄会”泰国中文教师教学技能交流大赛决赛19日在曼谷举办。中外语言交流合作中心—曼谷中心主任赵燕清、北榄府中学教育服务区办公室教育督导员芭提雅·苏碧娜、泰国中文教师学会会长傅文鸿等出席开幕式，10位来自泰国高校的专家学者、孔子学院院长、泰国中小学校长及老师担任决赛评委。

2024年“汉教英雄会”泰国中文教师教学技能交流大赛决赛现场，嘉宾为决赛评委颁发聘书。人民网 实习生姚欣可摄

赵燕清在致辞中表示，泰国是中文教育纳入国民教育体系最早的国家之一，目前开设中文课堂的大中小学约3000所，学习中文的人数超过百万。泰国非常重视本土中文教师的教学质量，泰国华文教师公会每年安排大批中文教师到中国培训。近年来，泰国本土中文教师队伍发生了质和量的变化，形成了一支近4000人、具有良好素质的本土中文教师队伍，保证了泰国中小学的中文教学质量。

芭提雅·苏碧娜表示，中文学习对泰国国家发展和融入国际社会十分重要，合格的中文教师能促进学生更有效地学习中文。除了语言知识之外，中文教师还需要具备教授能力，激发学生兴趣，创造有趣、有效的教学环境。希望所有参赛教师都能汲取专家意见组织课堂教学，进一步提高泰国中文教学水平。

傅文鸿表示，赛事自发布以来就收到了广大泰国本土中文教师的积极响应，反映了泰国本土中文教师对教学能力提升的迫切需求和对中文教育事业的高度重视。此次活动不仅是一场竞赛，更是一个宝贵的学习机会，希望各位泰国本土中文教师能互相促进、共同提高，推动中文教育的持续发展。

泰国本土中文教师参赛者现场授课。人民网 实习生姚欣可摄

“汉教英雄会”是中外语言交流合作中心主办的一项促进世界各国中文教师提高教学技能的国际性交流活动，本次泰国中文教师教学技能交流大赛共有来自101所学校的120名泰国本土中文教师参与预赛，21所学校的24名教师入围决赛。

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