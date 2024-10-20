人民网安曼10月19日电 （记者李潇）第二十三届约旦安曼国际书展于10月10日至19日在约旦展览中心举行。北京师范大学出版集团代表中国出版界参加本届书展。活动期间，约旦文化大臣穆斯塔法·拉瓦希德莅临中国出版展区，听取了中国驻约旦大使馆文化参赞史未对重点图书的介绍，对中国代表团参展表示欢迎，对中约出版合作的广阔前景给予肯定。

第二十三届约旦安曼国际书展于10月10日至19日在约旦展览中心举行。人民网记者 李潇摄

约旦安曼国际书展由安曼出版商协会、大安曼市市政府、约旦文化部联合主办，每年举办一届，以阿拉伯文和英文图书销售和文化交流活动为主，是阿拉伯国家最重要的展销型国际书展之一。中国展团此次参展共携带427个图书品种，1028册图书。重点展示了《习近平谈治国理政》等书籍，同时还有大量中国传统文化类图书、少儿读物、对外汉语学习教材、现当代文学名家名作及“中海人文交流与互鉴双语文库”和“‘一带一路’中阿友好文库”成果图书。

第二十三届约旦安曼国际书展于10月10日至19日在约旦展览中心举行，参展观众在中国展台翻阅图书。人民网记者 李潇摄

活动期间，中国展台举办了精品出版物展，集中展示了一批推介中国式现代化征程中取得的伟大成就、宝贵经验和世界贡献的主题类图书，对外阐释全面深化改革、继续推进中国式现代化的世界意义。同时，以茶文化为主题的中国茶艺表演及品鉴活动，传播来自东方自然和谐之美，让观众沉浸式体验中国传统文化，享受一场怡然风雅的文化盛宴。此外，中国参展团还与约旦文化部相关负责人员就中约经典著作互译项目进展情况进行了会谈。

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