新华社奥斯陆10月19日电 综述｜中国的发展是世界的机遇——挪威商界人士看好中挪绿色经济合作

新华社记者张玉亮 陈玉芬

挪威中国商会日前在挪威首都奥斯陆举办研讨会，来自中挪两国的官员、商界人士和专家学者共同探讨如何通过双边合作加速关键领域绿色转型。多名挪威商界人士表示，对与中国企业在绿色经济、海洋运输和水产养殖等方面的合作充满信心。

“我与中国同事有着密切合作，我的许多好朋友也在中国。”挪威礼诺航运公司首席运营官塞布约恩·达尔在活动上分享了他32年的航运业工作经验，并回顾了与中国同行和合作伙伴建立的深厚友谊。

礼诺航运是国际知名滚装船运输服务商。2020年，该公司向中国造船企业招商重工下单，订购多艘使用清洁能源的滚装船。目前，这些滚装船正陆续交付并投入运营。“如果没有我们可信赖的中国合作伙伴，这个项目将无法实现。”他说，这些滚装船比传统同类型船舶减少60%的碳排放，是当前同类型船舶中碳排放最少的船舶之一。

“我们正与中国合作伙伴共同努力，研发新型船舶。”挪威海事技术解决方案公司康士伯海事公司先进操纵与自主技术销售总监拉尔斯·莫恩表示，与中国伙伴的合作对公司发展非常重要，公司正加强与中国造船企业的合作，共同研发更清洁、更节能、对环境更友好的船舶。

在水产养殖领域，中挪两国也有着广泛合作。埃德公司财务与可持续发展主管克里斯托弗·马勒于介绍说，作为挪威知名水产养殖企业，公司每年产出约10万吨三文鱼，其中很大一部分出口至中国，摆上中国消费者餐桌。他还表示，公司在挪威哈当厄尔峡湾修建了名为“三文鱼眼”的建筑，内有游客中心和餐厅，旨在提高公众对挪威海产品的认识，吸引不少中国游客造访。

挪威中国商会董事会成员、挪威前驻华大使司文表示，中国的发展是世界的机遇，也是挪威的机遇。挪中两国在绿色发展、海洋和能源等领域合作潜力巨大，期待两国企业在各领域深化合作。

中国驻挪威大使侯悦说，今年是中挪建交70周年。上个月，挪威首相斯特勒成功访华，两国领导人深刻总结建交70年经验，就进一步深化双边关系达成重要共识，中挪双方一致同意建立两国绿色转型对话。这一重要成果为中挪进一步深化各领域务实合作注入新的动能。

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