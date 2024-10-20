新华社乌鲁木齐10月19日电 综述｜团结安定、欣欣向荣才是新疆真相——多国媒体人士在实地走访后盛赞新疆发展成就

新华社记者

“新疆具有不可思议的魅力”“新疆的发展成就远远超出想象”“惊喜几乎时时刻刻发生”“以后一定再来”……第六届世界媒体峰会期间，多国媒体人士实地走访中国新疆，亲眼见证新疆团结安定、欣欣向荣的发展面貌，纷纷为“大美新疆”点赞。

“我们看到不同民族和文化相互交融、和谐共处”

在新疆，“我亲眼所见的是多民族交流交融、和谐共处的社会。”西班牙《拉曼查周刊》社长洛萨琳达·玛利亚·特赫拉在新疆走访乌鲁木齐、吐鲁番等地后对新华社记者说。

特赫拉还发现，新疆同西班牙的卡斯蒂利亚-拉曼查自治区有一些相似之处：两地光照都很充足，自然条件都适合种葡萄、产葡萄酒，也都是清洁能源产地。

“回到西班牙，我将发表文章讲述关于新疆的真相，让西班牙读者更好地了解新疆。”特赫拉说。

在喀什，多国媒体人士感受到新疆多民族团结奋进、携手推动当地现代化建设的发展面貌。

《多哥新闻报》总编辑伊索思南·巴萨督说：“漫步于喀什充满浓郁民俗风情的街道，我们看到不同民族和文化相互交融、和谐共处。”

“喀什人民全情投入、团结协作，是这座城市发展的不竭动力。”他说。

伊朗《德黑兰时报》董事长艾哈迈德·马达希表示，在新疆，不同民族、不同宗教信仰的人们和谐共处，共同享受着安居乐业的美好生活。各民族的交流交融为当地发展提供有力保障，这是一项“了不起的成就”。

“深切感受到这里的巨大活力”

阿联酋通讯社中文版执行编辑菲拉斯·法德勒曾在中国学习，中文名是方海山。没来新疆前，法德勒对新疆的印象仅仅是“一个历史悠久、多民族共存的地区”。来到新疆后，他惊喜地发现新疆的现代化发展“在各个领域都取得了显著进步”。

“城市交通便捷，经济繁荣，社会稳定和谐，各族人民共同生活与工作，我深切感受到这里的巨大活力。”法德勒告诉记者，新疆的大规模基础设施建设，从公路、铁路的修建改造到现代化的城市规划，都展示了新疆发展的澎湃活力。

走访期间，多国媒体人士前往国家能源集团新疆能源集控中心、国家能源集团吐鲁番光伏电站和中国石化新疆库车绿氢示范项目参观采访，深入了解中国高质量发展的“新疆案例”。

波黑塞族共和国广播电视台电视节目部主任玛利亚娜·杜尔杰维奇在认真听取新疆多个特色新能源项目的介绍后连连称赞。她说，中国是绿色能源领域的领先者，肩负起了大国对自然环境的责任，新疆地区因地制宜制定绿色发展政策，取得了非常积极的成果。

新疆库车绿氢示范项目是中国首个万吨级光伏制氢项目，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电制氢，生产过程中基本不产生温室气体，实现从绿氢生产到利用的全流程贯通。

苏里南总统通讯办公室总统发言人谢利克·李林塔尔说，这一项目体现出追求绿色发展的“雄心壮志”，工程规模之大、应用技术之新“令人印象深刻”。苏里南希望以后可以与中国企业加强合作，进一步提高自身可持续发展能力。

“我会鼓励更多人到美丽的新疆走一走”

静谧深邃的天山天池、炽热壮丽的火焰山和库木塔格沙漠、古老神秘的交河故城、烟波浩渺的赛里木湖……新疆一处处美景令人沉醉。

“新疆太美了，如此壮阔，完全超出了我的想象！”乌拉圭视听传播总署署长卡洛斯·穆尼奥斯说：“我非常喜欢库木塔格沙漠和月色下的交河故城，身在其中仿佛穿越回千百年前，体验极为震撼。”

深秋时节，赛里木湖畔的风已带有寒意，但碧波荡漾的景致依然美不胜收。

希腊《论坛报》助理执行编辑伊奥安娜-玛丽亚·皮埃里领略赛里木湖的美景后对记者说，“新疆广袤的山川湖泊让我感到自己的渺小和世界的广大，我将分享在新疆的见闻和感受，讲述真实的新疆面貌，我的家人和朋友一定会非常羡慕。”

“这是一段独一无二的旅程，将会改变我的人生。”她说。

新疆之旅也让巴西《圣保罗页报》首席商务官马塞洛·贝内斯回味无穷。

“这个神奇的地方是如此多元多样，对于第一次来到这里的人而言，惊喜几乎时时刻刻都在发生。”贝内斯说，“我会鼓励更多人到美丽的新疆走一走、看一看。”

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