谢尔盖·萨纳科耶夫

金砖合作机制承载着新兴市场国家和发展中国家实现包容性增长和可持续发展、开创美好未来的共同愿望。越来越多国家希望加入金砖大家庭，体现了这一合作机制的强大生命力和吸引力

金砖国家是塑造国际格局的重要力量，对世界发展进程有深刻影响。金砖合作机制自建立以来，始终顺应历史潮流，践行真正的多边主义，坚定推动世界多极化和经济全球化，不仅有力促进金砖国家发展振兴，也为推动全球治理体系改革和完善、维护世界和平与稳定作出重要贡献。

当前，世界形势和国际秩序正发生深刻复杂演变。单边主义、保护主义抬头，经济全球化和开放合作的国际发展环境受到影响，南北发展鸿沟加大等问题更加突出，严重损害包括全球南方国家在内的国际社会的整体利益。在此背景下，作为全球南方国家的重要代表，金砖国家持续深化战略互信、务实合作和国际协作，引领新兴市场国家和发展中国家加强团结合作，有利于进一步推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为世界注入更多积极、稳定、建设性的力量。

金砖国家站在历史正确的一边，致力于通过共同发展、合作共赢为世界开辟更加光明的前景。金砖合作机制承载着新兴市场国家和发展中国家实现包容性增长和可持续发展、开创美好未来的共同愿望。越来越多国家希望加入金砖大家庭，体现了这一合作机制的强大生命力和吸引力。

作为世界上最大的发展中国家和“全球南方”的一员，中国在金砖合作机制发展进程中始终发挥重要作用。中方提出“金砖+”合作模式并不断推动“金砖+”优化升级，极大丰富和拓展了金砖合作的内涵和空间，在全球范围建立了更加广泛的伙伴关系网络，为新兴市场国家和发展中国家创造了深化互利合作的广阔机遇。

中方提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要理念和倡议，聚焦推动世界和平发展，强调各国命运与共、同舟共济，得到了包括金砖国家在内的全球南方国家的广泛认可和支持。中国智慧和中国方案为金砖合作机制实现更大发展提供了重要指引。金砖国家应当继续携手共进、深化合作、相互成就，进一步引领全球南方国家加强各领域交流合作、实现更高水平互利共赢，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。

当今世界动荡不安、充满挑战，错综复杂的国际局势考验各国智慧。金砖国家坚持弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，坚定携手全球南方国家促进和平发展、共逐现代化之梦，必将为维护国际公平正义、推动构建人类命运共同体作出更大贡献，推动世界迈向更加繁荣进步的未来。

（作者为俄罗斯亚太地区研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)