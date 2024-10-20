人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

进一步增进中斐两国人民友好交流

——访斐济土著事务、文化、遗产和艺术部长伊菲雷米·瓦苏

本报记者 白元琪 王云松
2024年10月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年是习近平主席对斐济进行国事访问10周年。10年来，中斐两国关系快速发展，各领域合作硕果累累，不断惠及两国人民。斐济土著事务、文化、遗产和艺术部长伊菲雷米·瓦苏近日在接受本报记者采访时表示，斐济与中国在共建“一带一路”框架下开展了卓有成效的合作，斐济人民获得了实实在在的利益。通过共同建设基础设施、推广清洁能源技术、开展农业合作等，中国为斐济的可持续发展提供了有力支持。

　　瓦苏表示，斐济坚定奉行一个中国原则，世界上只有一个中国，这是不容置疑的基本事实。自两国建交以来，中国始终如一地支持斐济走向繁荣与富强。2014年11月，双方正式确立了相互尊重、共同发展的战略伙伴关系。2018年11月，两国关系进一步提升为全面战略伙伴关系。在高层战略引领下，双边政治互信不断加深，为推动构建人类命运共同体贡献了积极力量。

　　瓦苏指出，中国提出的全球文明倡议是促进世界文明交流与对话的重要倡议，斐济政府对此高度重视。斐济欢迎第七十八届联合国大会通过中国提出的设立“文明对话国际日”决议，愿同中国共同推动决议落实，促进不同文明之间的交流互鉴。“我们期望在全球文明倡议框架下与中国开展更加深入的合作，进一步增进两国人民之间的友好交流。”瓦苏说。

　　近年来，中国与斐济在文化遗产保护领域的合作日益紧密。瓦苏介绍，斐济设立了国家信托基金，专门用于管理和保护国家的文化遗产项目。他表示：“中国在文化遗产的保护性开发方面成效卓著，我们希望得到更多来自中方的帮助。”

　　中国的乡村振兴战略增强了农村地区的经济发展活力。瓦苏表示，斐济正致力于将独特的岛国文化遗产转化为旅游资源，帮助村庄和社区通过展示手工艺品和传统文化获取经济收益。同时，斐济也力求在保护文化遗产与促进经济发展之间取得平衡。他说，中国在立法保护文化遗产方面的经验为斐济提供了更多思路，有助于斐济从法律层面加强传统文化保护、促进当地社区增加收入。

　　中国与斐济在绿色发展领域携手共进，共同应对气候变化挑战，为双边关系增添了新的亮点。瓦苏认为，中国企业积极参与太阳能等清洁能源项目的建设开发，帮助斐济加快能源结构绿色转型，有效降低对传统化石能源的依赖。中国政府还向斐济提供了大量农业技术援助，助力斐济提高农业生产效率，稳固粮食安全保障体系。“这些合作项目不仅有力促进了斐济经济社会的全面发展，也为其他太平洋岛国提供了宝贵的发展经验。”瓦苏说。

　　（本报苏瓦电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部