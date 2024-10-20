本报记者 白元琪 王云松

今年是习近平主席对斐济进行国事访问10周年。10年来，中斐两国关系快速发展，各领域合作硕果累累，不断惠及两国人民。斐济土著事务、文化、遗产和艺术部长伊菲雷米·瓦苏近日在接受本报记者采访时表示，斐济与中国在共建“一带一路”框架下开展了卓有成效的合作，斐济人民获得了实实在在的利益。通过共同建设基础设施、推广清洁能源技术、开展农业合作等，中国为斐济的可持续发展提供了有力支持。

瓦苏表示，斐济坚定奉行一个中国原则，世界上只有一个中国，这是不容置疑的基本事实。自两国建交以来，中国始终如一地支持斐济走向繁荣与富强。2014年11月，双方正式确立了相互尊重、共同发展的战略伙伴关系。2018年11月，两国关系进一步提升为全面战略伙伴关系。在高层战略引领下，双边政治互信不断加深，为推动构建人类命运共同体贡献了积极力量。

瓦苏指出，中国提出的全球文明倡议是促进世界文明交流与对话的重要倡议，斐济政府对此高度重视。斐济欢迎第七十八届联合国大会通过中国提出的设立“文明对话国际日”决议，愿同中国共同推动决议落实，促进不同文明之间的交流互鉴。“我们期望在全球文明倡议框架下与中国开展更加深入的合作，进一步增进两国人民之间的友好交流。”瓦苏说。

近年来，中国与斐济在文化遗产保护领域的合作日益紧密。瓦苏介绍，斐济设立了国家信托基金，专门用于管理和保护国家的文化遗产项目。他表示：“中国在文化遗产的保护性开发方面成效卓著，我们希望得到更多来自中方的帮助。”

中国的乡村振兴战略增强了农村地区的经济发展活力。瓦苏表示，斐济正致力于将独特的岛国文化遗产转化为旅游资源，帮助村庄和社区通过展示手工艺品和传统文化获取经济收益。同时，斐济也力求在保护文化遗产与促进经济发展之间取得平衡。他说，中国在立法保护文化遗产方面的经验为斐济提供了更多思路，有助于斐济从法律层面加强传统文化保护、促进当地社区增加收入。

中国与斐济在绿色发展领域携手共进，共同应对气候变化挑战，为双边关系增添了新的亮点。瓦苏认为，中国企业积极参与太阳能等清洁能源项目的建设开发，帮助斐济加快能源结构绿色转型，有效降低对传统化石能源的依赖。中国政府还向斐济提供了大量农业技术援助，助力斐济提高农业生产效率，稳固粮食安全保障体系。“这些合作项目不仅有力促进了斐济经济社会的全面发展，也为其他太平洋岛国提供了宝贵的发展经验。”瓦苏说。

（本报苏瓦电）

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

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