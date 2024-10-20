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李书磊率中共代表团访问哥伦比亚

2024年10月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社波哥大10月18日电  （记者周盛平）应哥伦比亚执政联盟“历史公约”邀请，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊率中共代表团于10月16日至18日访哥，分别会见哥国会主席兼参议长塞佩达和外长穆里略，同“历史公约”联盟成员党及其他主要政党领导人分别举行集体会谈。

　　李书磊表示，去年10月佩特罗总统成功访华，习近平主席同他共同宣布两国建立战略伙伴关系，掀开了中哥关系发展的新篇章。明年是中哥建交45周年，中方愿同哥方一道落实好两国元首重要共识，深化政治互信，拓展经贸合作，加强文化、传媒、旅游、学术研究等领域交流，密切国际协作。欢迎哥方尽早加入共建“一带一路”倡议，加强两国发展战略对接。中国共产党愿同哥各政党加强交往，深化治国理政经验交流，促进各自党的建设和国家发展进步。

　　哥方祝贺中华人民共和国成立75周年，愿以哥中建交45周年为契机，共同落实好两国元首重要共识，积极参与共建“一带一路”，持续深化贸易投资合作，丰富人文交流内涵，加强在国际事务中的配合和协调，共同推动将在哥举行的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会取得成功。哥方将继续坚定恪守一个中国原则。哥各政党愿同中共加强交流合作，推动哥中战略伙伴关系持续深入发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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