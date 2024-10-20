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不断壮大世界和平与发展的力量（和音）

2024年10月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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金砖合作机制诞生于全球南方国家群体性崛起的时代浪潮之中，金砖合作机制越发展，越能更好团结“全球南方”力量、引领“全球南方”发展、维护“全球南方”利益、发出“全球南方”声音

应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。这是金砖历史性扩员后举行的首次领导人会晤。中方期待同各方共同推动“大金砖合作”开好局、起好步，谱写新兴市场国家和发展中国家团结合作谋发展的新篇章，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

成立以来，金砖合作机制始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，树立起南南合作的一面旗帜。当今世界进入新的动荡变革期，各种安全威胁交织共振，世界经济复苏面临挫折，发展中国家面临的挑战更为严峻。去年，金砖迈出扩员历史性步伐，进一步增强了在全球的代表性和影响力，进一步壮大了世界和平与发展的力量。举行金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，在二十国集团等多边机制中共同捍卫发展中国家权益……金砖国家在国际事务中积极、稳定、向善的作用更加突出。

金砖合作机制不断发展壮大，关键在于顺应历史大势，找准合作之道。金砖国家坚持和平发展的大方向，推动以对话解争端，以协商化分歧，以合作促安全，坚持政治解决热点问题，符合各国人民对良好安全环境的期盼；金砖国家坚持发展优先，携手推动发展重回国际议程中心位置，关注发展中国家的现实困难，符合各国人民对美好生活的向往；金砖国家坚持和捍卫真正的多边主义，维护联合国在国际体系中的核心作用，维护国际法和国际关系基本准则，鼓励和支持各国走符合本国国情的发展道路，符合全球南方国家争取合理发展空间的诉求。金砖国家有广泛共识和共同目标，无论国际形势如何变幻，合作初衷、共同愿望不会变。

作为“全球南方”第一方阵，金砖国家始终同全球南方国家同呼吸、共命运。金砖合作机制诞生于全球南方国家群体性崛起的时代浪潮之中，金砖合作机制越发展，越能更好团结“全球南方”力量、引领“全球南方”发展、维护“全球南方”利益、发出“全球南方”声音。30多个国家申请加入金砖合作机制，充分表明金砖的感召力不断上升、吸引力持续增强。扩员后的金砖大家庭应充分发挥“大金砖”的战略意义和政治效果，将金砖打造成基于新兴市场国家和发展中国家、面向全球、开放包容的新型多边合作机制，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。

在金砖合作承前启后、继往开来的关键阶段，中方支持金砖国家加强各领域合作，推进高质量伙伴关系，在国际舞台上发挥更大作用。中方主张金砖国家倡导共同安全，推动实现持久和平。金砖国家应在涉及彼此核心利益问题上相互支持，就重大国际和地区问题加强协调，积极斡旋热点问题，推动政治解决。中方主张金砖国家做发展振兴道路上的同行者，将支持全球南方国家发展振兴作为全球发展倡议优先方向，推动金砖国家以自身发展带动全球南方国家发展。中方主张金砖国家弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路。中方主张金砖国家共同践行多边主义，推动完善全球治理。金砖国家应共同维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，充分发挥新开发银行的作用，推动国际金融货币体系改革。

立足新起点，“大金砖”要有大担当、大作为。中方愿同金砖伙伴一道，坚守团结自强初心，推动“大金砖合作”行稳致远，开启“全球南方”联合自强新纪元，共同促进世界和平与发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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