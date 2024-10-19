新华社联合国10月18日电 中国裁军大使沈健18日在联合国大会第一委员会核裁军专题发言期间，回应了美国等一些国家对中国核政策的再次抹黑污蔑，并强调在核军控问题上欠账最多的是美国。

沈健说，美国应停止歪曲中国的核政策。中国坚持不首先使用政策60年如一日，保持高度稳定性、连续性和可预见性。前不久，中国再次郑重建议核武器国家尽早谈判缔结“互不首先使用核武器条约”或就此发表政治声明。美方无视事实，一再质疑中国的核政策。我们不禁要问，美方制定对华安全政策的依据到底是主观臆测还是客观事实？是为推进核裁军进程还是为实现遏制别国的地缘政治目标？

沈健说，美国应停止散布中国核扩张的谣言。中国始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，过去没有、今后也不会参加核军备竞赛。美方制造关于中国核力量的虚假信息、渲染中国军事威胁，无非是为强化军事同盟、为遏制中国、为本国军工利益集团谋利制造借口。

沈健强调，美国应停止利用核透明问题转嫁矛盾。中国的核战略是自卫防御性的，这是最有意义的透明。美国拥有最大最先进的核武库，坚持先发制人核打击政策，甚至为其他国家量身定制核威慑战略，其展示核力量的透明无非是“秀肌肉”，不会使其他国家感到安全。

沈健指出，美国应停止传播关于核军控对话的虚假叙事。中国同包括美国在内的很多国家都开展了军控与防扩散对话。美方一边同中国对话，寻求管控风险，一边肆意挑衅，利用对台军售军援损害中国的核心利益。

沈健说，美国应停止以国强必霸的逻辑镜像中国。美方20多年来已退出《反导条约》《中导条约》及伊核全面协议，并通过“核共享”安排在国外部署核武器，强化“延伸威慑”，开展涉及向无核武器国家转让武器级材料的核潜艇合作等，不断侵蚀国际核不扩散体系。在核军控问题上欠账最多的是美国，中国不会成为另一个美国。

沈健表示，还有一些参加“核联盟”的国家在发言中刻意针对中俄，而对其他核武器国家推进核武库升级换代、开展核潜艇合作、强化“延伸威慑”等绝口不提，双重标准昭然若揭。以意识形态划线，挑动阵营对抗，不可能推动核裁军。如果这些国家真的对核裁军有兴趣，就应该严肃回应中国和不结盟国家的呼声，摒弃“延伸威慑”“核共享”安排。

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