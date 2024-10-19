新华社莫斯科10月18日电（记者刘恺）中俄友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫日前说，金砖机制有助于各方携手推进现代化，特别是中国式现代化的成功实践经验将为各国提供有益借鉴。

季托夫在接受记者书面专访时说，中国推进现代化建设的经验极具启发性。“在过去几十年里，中国始终坚定地朝着实现其发展目标迈进。”他说，“中国货币政策和产业政策相结合，带动工业实力成倍增长。最重要的是，这大幅提高了广大人民福祉。这是其他国家最需要认真学习的经验。”

季托夫是俄罗斯总统特别代表，负责就实现可持续发展目标与相关国际组织接洽。他表示，金砖机制有助于建立更加公平合理的国际秩序，推动金砖国家和全球经济发展。

季托夫呼吁共同应对挑战。他举例说，应该在金砖国家框架内形成气候议程的共同立场，特别是创建公平的全球碳市场，充分认识气候解决方案在应对气候变化方面的重要性，“因为这不仅仅是一个环境问题，还与经济发展直接相关”。

“金砖机制将增强‘全球南方’国家的凝聚力。”季托夫强调，全球议程不断给各国提出更加紧迫的问题，各方加强沟通将有助于制定共同的应对方法。他表示，中国在当今世界的国际地位，决定了在应对全球议程主要问题时离不开中方参与。

(责编：艾雯、张悦)