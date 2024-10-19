新华社德黑兰10月19日电 热点问答丨以色列誓言报复 伊朗如何应对

新华社记者王腾飞 沙达提 陈霄

自伊朗本月初对以色列发动大规模弹道导弹袭击以来，以色列多次誓言报复。综合目前信息看，以色列对伊朗的报复性打击，似乎只是时间问题。那么，伊朗在做哪些准备？以色列是否只打击军事目标？报复会否引发两国大规模直接冲突，进而导致地区紧张局势进一步升级？

伊朗在做哪些准备

伊朗方面多次公开表示，已对以色列方面可能发动的袭击做好准备，且会进行强有力的回应。伊朗军方更是对外放话，为应对以色列潜在袭击，准备了“至少10套方案”，但没有说明方案的具体内容。伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米17日说，如果以色列对伊朗有任何侵略行径，伊朗将给予让以色列“痛苦”的回击。

外交方面，伊朗也在积极争取地区国家的支持。连日来，伊朗外长阿拉格齐连续访问伊拉克、约旦、埃及等国，以协调立场，希望获得中东地区国家更多支持，同时敦促以色列停止在加沙地带和黎巴嫩的军事行动。

记者在德黑兰街头看到，民众生活秩序如常，政府未组织民众进行备战或出台战时措施。德黑兰市民尼莫说，以色列方面应该不会针对平民，只会针对军事设施，“与大多数平民没有太大关系”，所以他并不担心。经历过两伊战争的市民阿伊霍恩说，大多数伊朗民众对以伊冲突并不十分在意，认为不会对他们的生活带来很大影响。

以色列是否只打军事目标

美国总统拜登18日在德国柏林与欧洲多国领导人就中东局势等举行会谈。在他离开德国前，有记者问，美方是否很清楚以色列何时及如何回应伊朗10月1日的导弹袭击？拜登回答：“是的，是的。”当记者追问进一步细节时，拜登说：“不能讲，不能讲。”

美国《华盛顿邮报》14日曾报道，以色列总理内塔尼亚胡已告诉拜登，以色列将打击伊朗军事基础设施而非核设施或石油设施。不过，以色列总理办公室随后在社交媒体上转发此报道并写道：“我们听取美国的意见，但我们将根据国家利益做最终决定。”

最初透露以色列要对伊朗实施“重大报复”的也是美国媒体，只不过以色列方面一开始的打击目标是伊朗的油田或核设施。但这一计划曝光后，拜登公开表态，要求以色列选择“其他方案”。

美国舆论普遍认为，以色列如果打击伊朗油田或核设施，将严重冲击民主党大选选情。以色列媒体报道，在美国压力下，以方态度有所软化，同意只打击伊朗军事目标。以色列目前已确定打击目标清单，但尚未确定何时发起打击，同时对伊朗未来可能的报复做好防范。

美国日前宣布给以色列提供一套“萨德”反导系统，弥补以色列在反导系统方面的不足。一些分析认为，“萨德”一旦就位，以色列可能就会对伊朗发动打击。

会否引发循环报复

伊朗媒体分析说，以色列对伊朗发动打击会否导致循环报复，将取决于以方的行动规模。如果以色列打击限定在军事目标且范围较小，两国有可能做出一些妥协，避免出现循环报复；反之，如果以色列打击规模超过伊朗政府的容忍范围，则可能引发循环报复，届时两国冲突存在升级可能性。

伊朗西亚问题资深专家赛义德·礼萨·萨德尔·侯赛尼告诉新华社记者，伊朗武装部队已经做好准备。如果以色列把伊朗的核设施、发电站、石油设施、军事中心或关键人员作为目标，伊朗必将作出必要的回应，且其力度将大于以色列的行动。

伊朗政府多次表态，伊朗致力于维护中东地区的和平与稳定。分析人士认为，伊朗无意同以色列发生更大规模的军事冲突，以色列似乎也在控制对伊朗的报复范围，双方应该都不希望出现循环报复且冲突升级的后果。

(责编：艾雯、张悦)