新华社俄罗斯喀山10月18日电 特稿｜好一朵美丽的茉莉花——俄罗斯鞑靼斯坦共和国女歌手的中国民歌情缘

新华社记者刘恺 孟菁 黄河

“好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸……”如果闭目倾听，很难想象，这首中国民歌《茉莉花》是眼前这位俄罗斯鞑靼斯坦共和国青年女歌手演唱的。

今年23岁的赛义达·穆罕默德扬自幼热爱演唱，热衷于探索跨越国界的音乐文化交融。去年，她迷上了中国民歌《茉莉花》。

“我深深地觉得，中国民歌不仅旋律优美，而且歌词寓意深刻。中国文化贴近自然，推崇人与自然的和谐统一，这是让我着迷的地方。”赛义达说，“我甚至告诉父母，我要将自己的音乐创作方向和发展方向转向中国、转向亚洲。”

茉莉花开鞑靼斯坦

金秋时节的一天，记者在赛义达的个人工作室见到了这位在喀山市音乐圈小有名气的鞑靼民歌演唱者。

赛义达去年从喀山联邦大学本科和喀山音乐学校毕业，现就职于喀山市一个乐团。赛义达的母亲齐利娅告诉记者，赛义达5岁时就显示出过人的歌唱天赋，多年来参加过各种地区性和全国性音乐比赛，取得了优异成绩。

赛义达对记者说，她对中国音乐很感兴趣，去年还专门拜托朋友找来许多中国名曲学习，其中就包括《茉莉花》，其优美的旋律立即打动了她。“我和音乐制作人连续听了好几遍《茉莉花》，发现中国民歌与鞑靼民歌有很多相通之处。”

“鞑靼人中有一首广为传唱的民歌《加利娅巴努》，它与《茉莉花》采用相似的五声音阶曲调，旋律同样婉转动人，情感表达也有异曲同工之妙，它讲述的是青年男女追求爱情的故事。于是，我萌发了将这两首美丽的民歌融合在一起的念头。”她说。

不过，赛义达并不是简单地将两首歌强行“拼接”，而是既保留了《茉莉花》的精髓，又巧妙地融入了独特的鞑靼风情，让人耳目一新。“这首新歌的构思非常有趣，它分成四节：第一节用中文演唱《茉莉花》；第二节用鞑靼语唱《加利娅巴努》；第三节旋律是《茉莉花》，歌词是《加利娅巴努》；第四节使用《加利娅巴努》旋律，而歌词用的是《茉莉花》。两首歌的旋律和歌词完美契合我们的构思，没有任何不和谐之处。”

去年，赛义达将这首融合了不同文化的《茉莉花》发布到网上，引发网友热评。今年年初，在喀山举行的首届“未来运动会”期间，她通过自己的独特演绎，让更多人感受到中国文化和鞑靼文化交流互鉴的魅力。

跨越文化的音乐探索

为了更好地演绎《茉莉花》，赛义达专门请了一位老师教她中文。从发音的“四声”，到研究《茉莉花》的歌词，再到最后用字正腔圆的中文演唱，她坦言自己付出了很多心血。

学习过程中，赛义达不仅逐渐掌握了中文发音，还对中国文化和历史有了更多了解。“我现在是一位中国文化迷。据我所知，几乎每个中国人都知道《茉莉花》，在世界舞台上也常被传唱。这不仅仅是一首歌曲，更是中国文化的一个缩影，甚至可以说是许多中国人的心灵之歌。”赛义达决心要将这份来自东方的美，通过自己的歌声传递给更多人。

随着对中国民歌的研究日益加深，赛义达发现，中国民歌和鞑靼民歌既有相通之处，又各具独特魅力，比如，两者在装饰音的运用上风格各不相同。于是，在演绎《茉莉花》时，她有意识地将鞑靼民歌的装饰音演唱技巧融入其中，为这首经典曲目增添新的韵味。

对于这段《茉莉花》情缘，赛义达感慨，它深深改变了自己的音乐创作之路：“中国民歌旋律离我如此之近，触及我的灵魂。有时，当我听到一首中国歌曲，就会不由自主地想，这跟鞑靼歌曲多么相似啊，如果再加上鞑靼歌曲的装饰音，那该多美！希望将来我能够演唱更多中国民歌，或者把这些中国民歌翻译成鞑靼语进行演唱，那肯定也很棒。”

希望站在中国的舞台上

赛义达说，音乐是无国界的语言。她希望通过自己的歌声，让更多的人感受中国民歌的美，同时也让人们领略鞑靼文化的独特魅力。

齐利娅告诉记者，赛义达经常走路的时候也在听中国歌曲，闲暇时还看中国电视剧，以便更多了解中国文化和历史。“为了能更贴切地演绎中国民歌，赛义达还订购了一件中国旗袍。她希望穿着旗袍去演唱《茉莉花》。”

谈及今后打算，赛义达说：“我的梦想是能够去中国！我唱过中文歌，但我从未去过中国。那里有丰富的文化，几千年来一直保留着它的独特性，我想亲自目睹、触摸它。”

如今，赛义达正在筹划出一张中文和鞑靼语的民歌专辑，将这份跨文化的音乐送给更多人。未来，赛义达希望她能像火遍中国的哈萨克斯坦歌手迪玛希一样，站在中国的舞台上，用自己的音乐和歌声赢得更多中国听众的认可。

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