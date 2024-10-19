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中拉学者：中拉合作为全球南方树立榜样

2024年10月19日14:30 | 来源：新华网
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新华社圣保罗10月18日电（记者陈昊佺）第十三届中拉高层学术论坛16日至18日在巴西圣保罗举办，多位中拉学者在会上表示，中拉合作成果丰硕、互惠共赢，为全球南方国家树立榜样。

巴西圣保罗州立大学教授保利诺指出，中拉关系过去几十年来取得了令人瞩目的进步，未来仍有巨大发展潜力。希望通过中拉高层学术论坛等高层次对话交流机制，中拉各界可以发现合作新机遇，促进双方在科技、教育和经济等各领域的共同进步。

巴西ABC联邦大学教授安娜·马拉指出，巴中关系近年来取得令人惊喜的快速发展。如今两国在可持续发展和应对气候变化等领域有着类似的发展目标，未来可重点就这些领域继续加强合作。

中国驻圣保罗总领事余鹏在开幕式上致辞说，10年前，中国－拉共体论坛正是在巴西宣布成立，开启中拉整体合作、共建中拉命运共同体的全新篇章。未来中国愿继续与巴西等拉美国家一道，共筑安全、共商合作、共谋发展，携手开创中拉关系更加美好的未来。

中国社会科学院拉丁美洲研究所所长柴瑜发表视频致辞说，中国和拉美各国同属全球南方国家，面临着艰巨的发展任务，只有协同互助才能打开发展与合作的突破口，树立新时代全球南方国家合作的新榜样。

此次论坛由中国社会科学院拉丁美洲研究所、巴西圣保罗州立大学、圣保罗市国际关系局和圣保罗州立大学孔子学院联合主办，来自中国和拉美多国的百余名专家学者与会，围绕消除贫困、全球治理等多个主题进行讨论。

(责编：艾雯、张悦)

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