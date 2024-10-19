新华社法兰克福10月19日电 综述｜法兰克福书展聚焦人工智能发展与监管

新华社记者杜哲宇 褚怡 刘向

为期5天的第76届法兰克福书展正在进行，人工智能在出版行业的最新应用、技术创新及发展趋势，如何更好监管人工智能以减轻其负面影响成为参展各方关注的焦点。

法兰克福书展副主席克劳迪娅·凯泽在接受新华社记者专访时说，人工智能是全球出版行业面临的最大挑战，人们都知道它会深刻改变出版行业，但却说不清如何具体改变。“人工智能有很多积极的方面，可以代替人们完成许多繁琐工作，使人们能够专注于更重要的任务，但它带来的版权纠纷等问题也不胜枚举。”凯泽强调，需要加快制定相关法规，明确版权划分，让人工智能快速发展的同时，减少对出版行业造成的伤害。

施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平认为，在适当的人类监督支持下，人工智能的发展将更快、更透明。出版商、作者以及其他利益相关者也应继续加强交流沟通，共同探索人工智能的可能性和局限性，更好释放其潜力。他告诉记者，该集团使用人工智能已有十多年，已经出版了几本由机器生成的书籍，其中一本完全基于人工智能，其他几本则采用了人机交互的方式。“最近我们利用人工智能出版了一本学术著作。这本书从立项到出版只用了不到五个月的时间，大约是正常情况下所需时间的一半。”

英国泰勒·弗朗西斯出版集团全球图书业务总裁贝谨立告诉记者：“任何新技术都可能带来好坏两方面的影响，人工智能也不例外。没有哪一家出版商或者公司可以单独解决人工智能所带来的负面问题，人们需要分享见解，合作制定并共享新的标准。”贝谨立表示，人工智能的规范发展可以使其更好发挥工具属性，大家都将受益，作者可以写出更好的作品，出版商可以更好地出版图书，读者也可以更快、更有效地获取和理解内容。

德国出版商和书商协会主席卡琳·施密特-弗里德里希斯在15日举行的书展开幕新闻发布会上说，人工智能为出版商、书店以及物流领域带来许多机会，但“至少目前它还不能做到的是，创作出令人惊讶、引发思考、感动或启发的文字”。她还警告说，成千上万受版权保护的文本和图片被用作人工智能的训练材料，但这种行为根本没有获得作者同意或支付报酬。

德国联邦政府文化和媒体专员克劳迪娅·罗特在书展期间的一场小组讨论中说：“人工智能的发展在过去几年取得长足进步，已经成为一种强大的工具，它带来了速度、效率以及令人印象深刻的成果。但最重要的一点是，人类社会产生的创造力绝不应该对人类社会构成威胁，关键是我们要保持对人工智能的控制力，并设定法律限制。”

第76届法兰克福书展15日晚在德国法兰克福会展中心开幕。创立于1949年的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会之一。根据主办方数据，今年展会期间将有约1000名作家和演讲者举办650场讲座、论坛和研讨会等活动，人工智能依然是最热门的话题。

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