人民网北京10月19日电 （记者牛震）国际关系学院始建于1949年，在周恩来总理的亲切关怀下成立，是一所与共和国同龄、富有优良办学传统的高等学府，曾为新中国第一批“将军大使”开办培训班，为党的外交外事战线培养了一大批高素质人才。

10月18日至19日，国际关系学院以建校75周年为契机，以高质量发展为主题，举办了系列座谈会、研讨会、庆祝大会，推动学院发展上台阶上水平。北京市教工委等上级部门领导专门到会祝贺并进行工作调研。他们指出，国际关系学院是一所具有光荣办学历史的高等院校，始终牢记“为党育人、为国育才”初心使命，不断强化“政治建校”办学传统，持续健全“三全育人”“五育并举”育人格局。党的十八大特别是二十大以来，国际关系学院紧跟时代发展步伐，扎实推动学院改革发展，在学科专业建设、人才培养创新、基础设施升级、办学条件改善等方面均取得长足进步。下步工作中要继续深入学习领会习近平总书记关于教育工作的一系列新思想、新观点、新论断，认真贯彻落实全国教育大会精神，大力弘扬教育家精神，进一步突出国家安全学科专业特色，努力把国际关系学院办成一所具有广泛社会影响力的高等学府。

校庆期间，28所京内外兄弟院校领导到会祝贺，北京大学、外交学院领导作为代表致辞，祝愿国关未来更加美好。1963级英语专业本科生、著名爱国企业家于学文与同为“国关老三届”的82位校友一同返校，共忆昔日求学岁月，感慨万千；共叙今时国关发展，气氛热烈。上世纪80年代于学文曾担任美国西方石油公司中国代表处总经理，陪同哈默董事长先后7次受到小平同志接见，为推动改革开放招商引资作出重要贡献。他在发言中谈到，正是母校的培养让“国关老三届”坚定树立了永远忠于党、忠于祖国、忠于人民的人生信仰。

据悉，国际关系学院近年来学科专业建设突出国家安全特色，今年成功申报国家安全学一级学科博士学位授权点，新增的海外利益安全和人工智能2个国家安全特色专业已经实现招生培养，生源质量良好。国家安全学、国家安全法学、经济安全和应用心理学组成的第二批国家安全特色专业，已完成申报工作，进展顺利。科研方面，近年来获得以国家科技进步一等奖为代表的多项国家级、省部级奖项，成功申报国家社科基金多项重大科研项目，一大批相关科研智库建设成果受到高度评价。《国际安全研究》入选南京大学、北京大学、中国社科院核心期刊，“安全理论”专栏入选中宣部首批哲学社会科学期刊重点专栏建设名单。

据了解，国际关系学院作为一所培养具有宽广国际视野、良好外语水平复合型人才的高校，近年来积极推进新文科新工科融合发展，形成了网络安全、人工智能、大数据齐头并进的良好发展态势，取得了文理交融、互促共进的明显成效。

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